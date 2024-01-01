Fractal Bitcoin (FB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fractal Bitcoin (FB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fractal Bitcoin (FB) tokennel kapcsolatos információk Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Hivatalos webhely: https://fractalbitcoin.io Fehér könyv: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block Explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Vásárolj most FB tokent!

Fractal Bitcoin (FB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fractal Bitcoin (FB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.30M $ 31.30M $ 31.30M Teljes tokenszám: $ 131.08M $ 131.08M $ 131.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 72.35M $ 72.35M $ 72.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 90.85M $ 90.85M $ 90.85M Minden idők csúcspontja: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Minden idők mélypontja: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Jelenlegi ár: $ 0.4326 $ 0.4326 $ 0.4326 További tudnivalók a(z) Fractal Bitcoin (FB) áráról

Fractal Bitcoin (FB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fractal Bitcoin (FB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FB token élő árfolyamát!

Fractal Bitcoin (FB) árelőzményei A felhasználók a(z) FB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FB árelőzményeivel!

FB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FB kapcsán? FB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

