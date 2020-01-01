FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FARTCOIN (FARTCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FARTCOIN (FARTCOIN) tokennel kapcsolatos információk Fartcoin is a MEME token on the SOL chain. Hivatalos webhely: https://fart.dev/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump Vásárolj most FARTCOIN tokent!

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FARTCOIN (FARTCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 740.44M $ 740.44M $ 740.44M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 740.44M $ 740.44M $ 740.44M Minden idők csúcspontja: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Minden idők mélypontja: $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 Jelenlegi ár: $ 0.74044 $ 0.74044 $ 0.74044 További tudnivalók a(z) FARTCOIN (FARTCOIN) áráról

A(z) FARTCOIN (FARTCOIN) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) FARTCOIN tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms. Issuance Mechanism Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.

Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem. Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.

Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users. No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance. Allocation Mechanism While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted: Mechanism Description Community Rewards Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events. Airdrops/Dropgames Periodic token distributions to active or new community members. Exchange Listings Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access. No Explicit Team/Investor Allocations There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution. Usage and Incentive Mechanism Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.

The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities. Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.

Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience. Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions. Locking Mechanism No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.

There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion. Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale. Unlocking Time Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.

Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period. No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs. Summary Table Aspect Details Issuance Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames Allocation Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data Usage/Incentives Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov. Locking None; tokens are immediately liquid and tradable Unlocking Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).

Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal). Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.

Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges. Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI. Conclusion:

Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.

FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARTCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FARTCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FARTCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARTCOIN token élő árfolyamát!

FARTCOIN (FARTCOIN) árelőzményei A felhasználók a(z) FARTCOIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

FARTCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARTCOIN kapcsán? FARTCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

