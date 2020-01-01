FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatai
FARTCOIN (FARTCOIN) tokennel kapcsolatos információk
Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.
FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FARTCOIN (FARTCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) FARTCOIN (FARTCOIN) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) FARTCOIN tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms.
Issuance Mechanism
- Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.
- Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.
- No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance.
Allocation Mechanism
While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted:
|Mechanism
|Description
|Community Rewards
|Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events.
|Airdrops/Dropgames
|Periodic token distributions to active or new community members.
|Exchange Listings
|Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access.
|No Explicit Team/Investor Allocations
|There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution.
Usage and Incentive Mechanism
- Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.
- Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.
- Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions.
Locking Mechanism
- No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.
- Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.
- No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames
|Allocation
|Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data
|Usage/Incentives
|Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov.
|Locking
|None; tokens are immediately liquid and tradable
|Unlocking
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).
- Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.
- Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI.
Conclusion:
Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.
FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FARTCOIN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FARTCOIN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FARTCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FARTCOIN token élő árfolyamát!
A(z) FARTCOIN vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FARTCOIN (FARTCOIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FARTCOIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
FARTCOIN (FARTCOIN) árelőzményei
A felhasználók a(z) FARTCOIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
FARTCOIN árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FARTCOIN kapcsán? FARTCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
FARTCOIN vásárlása (FARTCOIN)
Összeg
1 FARTCOIN = 0.74044 USD