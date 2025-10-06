TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ArAIstotlebyVirtuals ár ma 0.06084 USD. Kövesd nyomon a(z) FACY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FACY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ArAIstotlebyVirtuals ár ma 0.06084 USD. Kövesd nyomon a(z) FACY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FACY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FACY

FACY árinformációk

Mi a(z) FACY

FACY tokenomikai adatai

FACY árelőrejelzés

FACY előzmények

FACY Vásárlási útmutató

FACY-fiat valutaváltó

FACY spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ArAIstotlebyVirtuals Logó

ArAIstotlebyVirtuals árfolyam(FACY)

1 FACY-USD élő ár:

$0.06092
$0.06092$0.06092
-0.89%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:07 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05651
$ 0.05651$ 0.05651
24h alacsony
$ 0.07757
$ 0.07757$ 0.07757
24h magas

$ 0.05651
$ 0.05651$ 0.05651

$ 0.07757
$ 0.07757$ 0.07757

--
----

--
----

+0.08%

-0.89%

+39.76%

+39.76%

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) valós idejű ár: $ 0.06084. Az elmúlt 24 órában, a(z)FACY legalacsonyabb ára $ 0.05651, legmagasabb ára pedig $ 0.07757 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FACY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FACY változása a következő volt: +0.08% az elmúlt órában, -0.89% az elmúlt 24 órában, és +39.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) piaci információk

--
----

$ 59.30K
$ 59.30K$ 59.30K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

A(z) ArAIstotlebyVirtuals jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.30K. A(z) FACY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ArAIstotlebyVirtuals mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0005471-0.89%
30 nap$ +0.00492+8.79%
60 nap$ +0.05084+508.40%
90 nap$ +0.05084+508.40%
ArAIstotlebyVirtuals árváltozása ma

A mai napon a(z) FACY ára $ -0.0005471 (-0.89%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ArAIstotlebyVirtuals 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00492 (+8.79%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ArAIstotlebyVirtuals 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FACY ára $ +0.05084 (+508.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ArAIstotlebyVirtuals 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.05084 (+508.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ArAIstotlebyVirtuals árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

ArAIstotlebyVirtuals elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ArAIstotlebyVirtuals befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FACY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ArAIstotlebyVirtuals a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ArAIstotlebyVirtuals vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ArAIstotlebyVirtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ArAIstotlebyVirtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ArAIstotlebyVirtuals árelőrejelzését most!

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FACY token kapcsán!

Hogyan vásárolj ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

A következőt szeretnél vásárolni: ArAIstotlebyVirtuals? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ArAIstotlebyVirtuals eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FACY helyi valutákra

1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - VND
1,601.0046
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AUD
A$0.0924768
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - GBP
0.0462384
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - EUR
0.0523224
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - USD
$0.06084
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MYR
RM0.2549196
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TRY
2.5589304
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - JPY
¥9.36936
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ARS
ARS$88.0458228
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - RUB
4.9207392
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - INR
5.4092844
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - IDR
Rp1,013.9995944
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PHP
3.5810424
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - EGP
￡E.2.8765152
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BRL
R$0.3267108
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - CAD
C$0.085176
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BDT
7.4139624
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - NGN
87.9186672
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - COP
$235.8134064
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ZAR
R.1.0537488
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - UAH
2.5425036
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TZS
T.Sh.149.1176232
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - VES
Bs13.44564
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - CLP
$57.1896
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PKR
Rs17.1617472
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - KZT
32.1223032
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - THB
฿1.9736496
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TWD
NT$1.8732636
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AED
د.إ0.2232828
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - CHF
Fr0.048672
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - HKD
HK$0.4727268
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AMD
֏23.2208028
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MAD
.د.م0.5621616
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MXN
$1.1291904
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SAR
ريال0.2275416
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ETB
Br9.348066
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - KES
KSh7.8380172
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - JOD
د.أ0.04313556
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PLN
0.2244996
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - RON
лв0.2683044
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SEK
kr0.5773716
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BGN
лв0.1028196
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - HUF
Ft20.4775272
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - CZK
1.2843324
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - KWD
د.ك0.01861704
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ILS
0.19773
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BOB
Bs0.4191876
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AZN
0.103428
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TJS
SM0.5585112
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - GEL
0.1648764
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AOA
Kz55.6631244
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BHD
.د.ب0.022815
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BMD
$0.06084
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - DKK
kr0.3936348
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - HNL
L1.5958332
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MUR
2.7828216
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - NAD
$1.0519236
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - NOK
kr0.6157008
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - NZD
$0.1058616
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PAB
B/.0.06084
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PGK
K0.255528
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - QAR
ر.ق0.2208492
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - RSD
дин.6.153966
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - UZS
soʻm733.0118796
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ALL
L5.0795316
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ANG
ƒ0.1089036
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - AWG
ƒ0.1089036
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BBD
$0.12168
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BAM
KM0.1022112
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BIF
Fr178.38288
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BND
$0.0784836
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BSD
$0.06084
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - JMD
$9.737442
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - KHR
243.36
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - KMF
Fr25.91784
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - LAK
1,322.6086692
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - LKR
රු18.4698072
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MDL
L1.0318464
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MGA
Ar272.824812
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MOP
P0.4855032
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MVR
0.930852
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MWK
MK105.259284
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - MZN
MT3.887676
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - NPR
रु8.6052096
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - PYG
428.43528
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - RWF
Fr88.15716
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SBD
$0.5007132
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SCR
0.8785296
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SRD
$2.34234
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SVC
$0.5305248
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - SZL
L1.0513152
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TMT
m0.21294
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TND
د.ت0.1788696
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - TTD
$0.41067
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - UGX
Sh211.23648
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - XAF
Fr34.61796
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - XCD
$0.164268
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - XOF
Fr34.61796
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - XPF
Fr6.26652
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BWP
P0.8146476
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - BZD
$0.12168
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - CVE
$5.7962268
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - DJF
Fr10.76868
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - DOP
$3.8980188
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - DZD
د.ج7.881822
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - FJD
$0.1393236
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - GNF
Fr529.0038
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - GTQ
Q0.4648176
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - GYD
$12.6930492
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) - ISK
kr7.605

ArAIstotlebyVirtuals Forrás

A(z) ArAIstotlebyVirtuals alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ArAIstotlebyVirtuals

Mennyit ér ma a(z) ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
A(z) élő FACY ár a(z) USD esetében 0.06084 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FACY ára a(z) USD esetében?
A(z) FACY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.06084. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ArAIstotlebyVirtuals piaci plafonja?
A(z) FACY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FACY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FACY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) FACY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FACY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) FACY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FACY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) FACY kereskedési volumene?
A(z) FACY élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.30K USD.
A(z) FACY ára emelkedni fog idén?
A(z) FACY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FACY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:07 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FACY-USD kalkulátor

Összeg

FACY
FACY
USD
USD

1 FACY = 0.06084 USD

FACY kereskedés

FACY/USDT
$0.06092
$0.06092$0.06092
-0.95%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,865.21
$109,865.21$109,865.21

-0.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,865.61
$3,865.61$3,865.61

+0.31%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02567
$0.02567$0.02567

-2.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.69
$186.69$186.69

+1.58%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1970
$1.1970$1.1970

-5.14%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,865.21
$109,865.21$109,865.21

-0.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,865.61
$3,865.61$3,865.61

+0.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.69
$186.69$186.69

+1.58%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.48
$89.48$89.48

+0.99%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5014
$2.5014$2.5014

+0.06%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0393
$0.0393$0.0393

-21.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05615
$0.05615$0.05615

+180.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09549
$0.09549$0.09549

+15.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002238
$0.000000002238$0.000000002238

+414.48%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02300
$0.02300$0.02300

+187.50%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006093
$0.00006093$0.00006093

+66.42%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000611
$0.000000000611$0.000000000611

+57.06%