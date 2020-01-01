EYWA (EYWA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EYWA (EYWA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EYWA (EYWA) tokennel kapcsolatos információk EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Hivatalos webhely: https://eywa.fi/ Fehér könyv: https://docs.crosscurve.fi Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Vásárolj most EYWA tokent!

EYWA (EYWA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EYWA (EYWA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 306.04K $ 306.04K $ 306.04K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Minden idők csúcspontja: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Minden idők mélypontja: $ 0.00305302901126943 $ 0.00305302901126943 $ 0.00305302901126943 Jelenlegi ár: $ 0.003063 $ 0.003063 $ 0.003063 További tudnivalók a(z) EYWA (EYWA) áráról

EYWA (EYWA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EYWA (EYWA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EYWA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EYWA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EYWA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EYWA token élő árfolyamát!

A(z) EYWA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EYWA (EYWA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EYWA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EYWA tokent a MEXC-n!

EYWA (EYWA) árelőzményei A felhasználók a(z) EYWA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EYWA árelőzményeivel!

EYWA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EYWA kapcsán? EYWA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EYWA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

