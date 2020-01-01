EX Sports (EXS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EX Sports (EXS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EX Sports (EXS) tokennel kapcsolatos információk EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Hivatalos webhely: https://exstoken.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae Vásárolj most EXS tokent!

EX Sports (EXS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EX Sports (EXS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Minden idők csúcspontja: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.00111 $ 0.00111 $ 0.00111 További tudnivalók a(z) EX Sports (EXS) áráról

EX Sports (EXS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EX Sports (EXS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EXS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EXS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EXS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EXS token élő árfolyamát!

A(z) EXS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EX Sports (EXS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EXS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EXS tokent a MEXC-n!

EX Sports (EXS) árelőzményei A felhasználók a(z) EXS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EXS árelőzményeivel!

EXS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EXS kapcsán? EXS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EXS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

