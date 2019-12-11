Energy Web (EWT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Energy Web (EWT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Energy Web (EWT) tokennel kapcsolatos információk Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Hivatalos webhely: https://www.energyweb.org/ Fehér könyv: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block Explorer: https://explorer.energyweb.org/ Vásárolj most EWT tokent!

Energy Web (EWT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Energy Web (EWT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.35M $ 36.35M $ 36.35M Teljes tokenszám: $ 83.03M $ 83.03M $ 83.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 120.90M $ 120.90M $ 120.90M Minden idők csúcspontja: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Minden idők mélypontja: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Jelenlegi ár: $ 1.209 $ 1.209 $ 1.209 További tudnivalók a(z) Energy Web (EWT) áráról

Energy Web (EWT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Energy Web (EWT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EWT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EWT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EWT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EWT token élő árfolyamát!

