Evrynet (EVRY) tokennel kapcsolatos információk Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Hivatalos webhely: https://evrynet.io Fehér könyv: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Vásárolj most EVRY tokent!

Evrynet (EVRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Evrynet (EVRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 97.58K $ 97.58K $ 97.58K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Minden idők csúcspontja: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Minden idők mélypontja: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Jelenlegi ár: $ 0.002416 $ 0.002416 $ 0.002416 További tudnivalók a(z) Evrynet (EVRY) áráról

Evrynet (EVRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Evrynet (EVRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EVRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EVRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVRY token élő árfolyamát!

A(z) EVRY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Evrynet (EVRY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EVRY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EVRY tokent a MEXC-n!

Evrynet (EVRY) árelőzményei A felhasználók a(z) EVRY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EVRY árelőzményeivel!

EVRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVRY kapcsán? EVRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EVRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

