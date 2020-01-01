Everscale (EVER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Everscale (EVER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Everscale (EVER) tokennel kapcsolatos információk Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Hivatalos webhely: https://everscale.network Fehér könyv: https://docs.everscale.network/ Block Explorer: https://everscan.io/ Vásárolj most EVER tokent!

Everscale (EVER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Everscale (EVER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.36M $ 21.36M $ 21.36M Teljes tokenszám: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.78M $ 22.78M $ 22.78M Minden idők csúcspontja: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Minden idők mélypontja: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Jelenlegi ár: $ 0.01076 $ 0.01076 $ 0.01076 További tudnivalók a(z) Everscale (EVER) áráról

Everscale (EVER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Everscale (EVER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EVER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EVER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVER token élő árfolyamát!

Everscale (EVER) árelőzményei A felhasználók a(z) EVER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EVER árelőzményeivel!

EVER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVER kapcsán? EVER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EVER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

