Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ether.Fi Foundation (ETHFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokennel kapcsolatos információk Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Hivatalos webhely: https://www.ether.fi/ Fehér könyv: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB Vásárolj most ETHFI tokent!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ether.Fi Foundation (ETHFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 540.82M $ 540.82M $ 540.82M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 466.26M $ 466.26M $ 466.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Minden idők csúcspontja: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Minden idők mélypontja: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Jelenlegi ár: $ 1.1599 $ 1.1599 $ 1.1599 További tudnivalók a(z) Ether.Fi Foundation (ETHFI) áráról

Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETHFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETHFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETHFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETHFI token élő árfolyamát!

A(z) ETHFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ETHFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ETHFI tokent a MEXC-n!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) árelőzményei A felhasználók a(z) ETHFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ETHFI árelőzményeivel!

ETHFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETHFI kapcsán? ETHFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ETHFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!