A(z) élő Etherex ár ma 0.1442 USD. Kövesd nyomon a(z) ETHEREX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ETHEREX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Etherex árfolyam(ETHEREX)

1 ETHEREX-USD élő ár:

$0.1442
+0.06%1D
USD
Etherex (ETHEREX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:31 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.141
24h alacsony
$ 0.1498
24h magas

$ 0.141
$ 0.1498
--
--
+0.06%

+0.06%

-26.17%

-26.17%

Etherex (ETHEREX) valós idejű ár: $ 0.1442. Az elmúlt 24 órában, a(z)ETHEREX legalacsonyabb ára $ 0.141, legmagasabb ára pedig $ 0.1498 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ETHEREX valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ETHEREX változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -26.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Etherex (ETHEREX) piaci információk

--
$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 50.47M
$ 50.47M$ 50.47M

--
350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

A(z) Etherex jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.90K. A(z) ETHEREX keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 350000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 50.47M.

Etherex (ETHEREX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Etherex mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000086+0.06%
30 nap$ -0.2084-59.11%
60 nap$ -0.3819-72.60%
90 nap$ +0.0442+44.20%
Etherex árváltozása ma

A mai napon a(z) ETHEREX ára $ +0.000086 (+0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Etherex 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.2084 (-59.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Etherex 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ETHEREX ára $ -0.3819 (-72.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Etherex 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0442 (+44.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Etherex (ETHEREX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Etherex árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Etherex befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ETHEREX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Etherex a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Etherex vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Etherex árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Etherex (ETHEREX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Etherex (ETHEREX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Etherex rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Etherex árelőrejelzését most!

Etherex (ETHEREX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Etherex (ETHEREX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ETHEREX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Etherex (ETHEREX)

A következőt szeretnél vásárolni: Etherex? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Etherex eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ETHEREX helyi valutákra

1 Etherex(ETHEREX) - VND
3,794.623
1 Etherex(ETHEREX) - AUD
A$0.219184
1 Etherex(ETHEREX) - GBP
0.109592
1 Etherex(ETHEREX) - EUR
0.124012
1 Etherex(ETHEREX) - USD
$0.1442
1 Etherex(ETHEREX) - MYR
RM0.604198
1 Etherex(ETHEREX) - TRY
6.065052
1 Etherex(ETHEREX) - JPY
¥22.2068
1 Etherex(ETHEREX) - ARS
ARS$208.681914
1 Etherex(ETHEREX) - RUB
11.662896
1 Etherex(ETHEREX) - INR
12.820822
1 Etherex(ETHEREX) - IDR
Rp2,403.332372
1 Etherex(ETHEREX) - PHP
8.487612
1 Etherex(ETHEREX) - EGP
￡E.6.817776
1 Etherex(ETHEREX) - BRL
R$0.774354
1 Etherex(ETHEREX) - CAD
C$0.20188
1 Etherex(ETHEREX) - BDT
17.572212
1 Etherex(ETHEREX) - NGN
208.380536
1 Etherex(ETHEREX) - COP
$558.913432
1 Etherex(ETHEREX) - ZAR
R.2.497544
1 Etherex(ETHEREX) - UAH
6.026118
1 Etherex(ETHEREX) - TZS
T.Sh.353.431316
1 Etherex(ETHEREX) - VES
Bs31.8682
1 Etherex(ETHEREX) - CLP
$135.548
1 Etherex(ETHEREX) - PKR
Rs40.675936
1 Etherex(ETHEREX) - KZT
76.134716
1 Etherex(ETHEREX) - THB
฿4.677848
1 Etherex(ETHEREX) - TWD
NT$4.439918
1 Etherex(ETHEREX) - AED
د.إ0.529214
1 Etherex(ETHEREX) - CHF
Fr0.11536
1 Etherex(ETHEREX) - HKD
HK$1.120434
1 Etherex(ETHEREX) - AMD
֏55.036814
1 Etherex(ETHEREX) - MAD
.د.م1.332408
1 Etherex(ETHEREX) - MXN
$2.676352
1 Etherex(ETHEREX) - SAR
ريال0.539308
1 Etherex(ETHEREX) - ETB
Br22.15633
1 Etherex(ETHEREX) - KES
KSh18.577286
1 Etherex(ETHEREX) - JOD
د.أ0.1022378
1 Etherex(ETHEREX) - PLN
0.532098
1 Etherex(ETHEREX) - RON
лв0.635922
1 Etherex(ETHEREX) - SEK
kr1.368458
1 Etherex(ETHEREX) - BGN
лв0.243698
1 Etherex(ETHEREX) - HUF
Ft48.534836
1 Etherex(ETHEREX) - CZK
3.044062
1 Etherex(ETHEREX) - KWD
د.ك0.0441252
1 Etherex(ETHEREX) - ILS
0.46865
1 Etherex(ETHEREX) - BOB
Bs0.993538
1 Etherex(ETHEREX) - AZN
0.24514
1 Etherex(ETHEREX) - TJS
SM1.323756
1 Etherex(ETHEREX) - GEL
0.390782
1 Etherex(ETHEREX) - AOA
Kz131.930022
1 Etherex(ETHEREX) - BHD
.د.ب0.054075
1 Etherex(ETHEREX) - BMD
$0.1442
1 Etherex(ETHEREX) - DKK
kr0.932974
1 Etherex(ETHEREX) - HNL
L3.782366
1 Etherex(ETHEREX) - MUR
6.595708
1 Etherex(ETHEREX) - NAD
$2.493218
1 Etherex(ETHEREX) - NOK
kr1.459304
1 Etherex(ETHEREX) - NZD
$0.250908
1 Etherex(ETHEREX) - PAB
B/.0.1442
1 Etherex(ETHEREX) - PGK
K0.60564
1 Etherex(ETHEREX) - QAR
ر.ق0.523446
1 Etherex(ETHEREX) - RSD
дин.14.58583
1 Etherex(ETHEREX) - UZS
soʻm1,737.348998
1 Etherex(ETHEREX) - ALL
L12.039258
1 Etherex(ETHEREX) - ANG
ƒ0.258118
1 Etherex(ETHEREX) - AWG
ƒ0.258118
1 Etherex(ETHEREX) - BBD
$0.2884
1 Etherex(ETHEREX) - BAM
KM0.242256
1 Etherex(ETHEREX) - BIF
Fr422.7944
1 Etherex(ETHEREX) - BND
$0.186018
1 Etherex(ETHEREX) - BSD
$0.1442
1 Etherex(ETHEREX) - JMD
$23.07921
1 Etherex(ETHEREX) - KHR
576.8
1 Etherex(ETHEREX) - KMF
Fr61.4292
1 Etherex(ETHEREX) - LAK
3,134.782546
1 Etherex(ETHEREX) - LKR
රු43.776236
1 Etherex(ETHEREX) - MDL
L2.445632
1 Etherex(ETHEREX) - MGA
Ar646.63606
1 Etherex(ETHEREX) - MOP
P1.150716
1 Etherex(ETHEREX) - MVR
2.20626
1 Etherex(ETHEREX) - MWK
MK249.48042
1 Etherex(ETHEREX) - MZN
MT9.21438
1 Etherex(ETHEREX) - NPR
रु20.395648
1 Etherex(ETHEREX) - PYG
1,015.4564
1 Etherex(ETHEREX) - RWF
Fr208.9458
1 Etherex(ETHEREX) - SBD
$1.186766
1 Etherex(ETHEREX) - SCR
2.082248
1 Etherex(ETHEREX) - SRD
$5.5517
1 Etherex(ETHEREX) - SVC
$1.257424
1 Etherex(ETHEREX) - SZL
L2.491776
1 Etherex(ETHEREX) - TMT
m0.5047
1 Etherex(ETHEREX) - TND
د.ت0.423948
1 Etherex(ETHEREX) - TTD
$0.97335
1 Etherex(ETHEREX) - UGX
Sh500.6624
1 Etherex(ETHEREX) - XAF
Fr82.0498
1 Etherex(ETHEREX) - XCD
$0.38934
1 Etherex(ETHEREX) - XOF
Fr82.0498
1 Etherex(ETHEREX) - XPF
Fr14.8526
1 Etherex(ETHEREX) - BWP
P1.930838
1 Etherex(ETHEREX) - BZD
$0.2884
1 Etherex(ETHEREX) - CVE
$13.737934
1 Etherex(ETHEREX) - DJF
Fr25.5234
1 Etherex(ETHEREX) - DOP
$9.238894
1 Etherex(ETHEREX) - DZD
د.ج18.68111
1 Etherex(ETHEREX) - FJD
$0.330218
1 Etherex(ETHEREX) - GNF
Fr1,253.819
1 Etherex(ETHEREX) - GTQ
Q1.101688
1 Etherex(ETHEREX) - GYD
$30.084446
1 Etherex(ETHEREX) - ISK
kr18.025

Etherex Forrás

A(z) Etherex alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Etherex Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Etherex

Mennyit ér ma a(z) Etherex (ETHEREX)?
A(z) élő ETHEREX ár a(z) USD esetében 0.1442 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ETHEREX ára a(z) USD esetében?
A(z) ETHEREX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1442. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Etherex piaci plafonja?
A(z) ETHEREX piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ETHEREX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ETHEREX keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ETHEREX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ETHEREX mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ETHEREX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ETHEREX mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ETHEREX kereskedési volumene?
A(z) ETHEREX élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.90K USD.
A(z) ETHEREX ára emelkedni fog idén?
A(z) ETHEREX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ETHEREX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:31 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

