A(z) élő Etarn ár ma 0.01246 USD. Kövesd nyomon a(z) ETAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ETAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Etarn Logó

Etarn árfolyam(ETAN)

1 ETAN-USD élő ár:

$0.01246
+1.71%1D
USD
Etarn (ETAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:24 (UTC+8)

Etarn (ETAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01207
24h alacsony
$ 0.0128
24h magas

$ 0.01207
$ 0.0128
$ 0.09926169822293524
$ 0.06178386169721456
+0.48%

+1.71%

-16.27%

-16.27%

Etarn (ETAN) valós idejű ár: $ 0.01246. Az elmúlt 24 órában, a(z)ETAN legalacsonyabb ára $ 0.01207, legmagasabb ára pedig $ 0.0128 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ETAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.09926169822293524, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.06178386169721456 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ETAN változása a következő volt: +0.48% az elmúlt órában, +1.71% az elmúlt 24 órában, és -16.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Etarn (ETAN) piaci információk

No.1589

$ 724.45K
$ 180.64K
$ 12.46M
58.14M
1,000,000,000
1,000,000,000
5.81%

BSC

A(z) Etarn jelenlegi piaci plafonja $ 724.45K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 180.64K. A(z) ETAN keringésben lévő tokenszáma 58.14M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.46M.

Etarn (ETAN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Etarn mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0002095+1.71%
30 nap$ -0.07063-85.01%
60 nap$ -0.03754-75.08%
90 nap$ -0.03754-75.08%
Etarn árváltozása ma

A mai napon a(z) ETAN ára $ +0.0002095 (+1.71%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Etarn 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.07063 (-85.01%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Etarn 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ETAN ára $ -0.03754 (-75.08%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Etarn 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.03754 (-75.08%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Etarn (ETAN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Etarn árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Etarn befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ETAN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Etarn a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Etarn vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Etarn árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Etarn (ETAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Etarn (ETAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Etarn rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Etarn árelőrejelzését most!

Etarn (ETAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Etarn (ETAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ETAN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Etarn (ETAN)

A következőt szeretnél vásárolni: Etarn? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Etarn eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ETAN helyi valutákra

1 Etarn(ETAN) - VND
327.8849
1 Etarn(ETAN) - AUD
A$0.0189392
1 Etarn(ETAN) - GBP
0.0094696
1 Etarn(ETAN) - EUR
0.0107156
1 Etarn(ETAN) - USD
$0.01246
1 Etarn(ETAN) - MYR
RM0.0522074
1 Etarn(ETAN) - TRY
0.5240676
1 Etarn(ETAN) - JPY
¥1.91884
1 Etarn(ETAN) - ARS
ARS$18.0317382
1 Etarn(ETAN) - RUB
1.0077648
1 Etarn(ETAN) - INR
1.1078186
1 Etarn(ETAN) - IDR
Rp207.6665836
1 Etarn(ETAN) - PHP
0.7333956
1 Etarn(ETAN) - EGP
￡E.0.5891088
1 Etarn(ETAN) - BRL
R$0.0669102
1 Etarn(ETAN) - CAD
C$0.017444
1 Etarn(ETAN) - BDT
1.5183756
1 Etarn(ETAN) - NGN
18.0056968
1 Etarn(ETAN) - COP
$48.2944616
1 Etarn(ETAN) - ZAR
R.0.2158072
1 Etarn(ETAN) - UAH
0.5207034
1 Etarn(ETAN) - TZS
T.Sh.30.5392108
1 Etarn(ETAN) - VES
Bs2.75366
1 Etarn(ETAN) - CLP
$11.7124
1 Etarn(ETAN) - PKR
Rs3.5147168
1 Etarn(ETAN) - KZT
6.5786308
1 Etarn(ETAN) - THB
฿0.4042024
1 Etarn(ETAN) - TWD
NT$0.3836434
1 Etarn(ETAN) - AED
د.إ0.0457282
1 Etarn(ETAN) - CHF
Fr0.009968
1 Etarn(ETAN) - HKD
HK$0.0968142
1 Etarn(ETAN) - AMD
֏4.7556082
1 Etarn(ETAN) - MAD
.د.م0.1151304
1 Etarn(ETAN) - MXN
$0.2312576
1 Etarn(ETAN) - SAR
ريال0.0466004
1 Etarn(ETAN) - ETB
Br1.914479
1 Etarn(ETAN) - KES
KSh1.6052218
1 Etarn(ETAN) - JOD
د.أ0.00883414
1 Etarn(ETAN) - PLN
0.0459774
1 Etarn(ETAN) - RON
лв0.0549486
1 Etarn(ETAN) - SEK
kr0.1182454
1 Etarn(ETAN) - BGN
лв0.0210574
1 Etarn(ETAN) - HUF
Ft4.1937868
1 Etarn(ETAN) - CZK
0.2630306
1 Etarn(ETAN) - KWD
د.ك0.00381276
1 Etarn(ETAN) - ILS
0.040495
1 Etarn(ETAN) - BOB
Bs0.0858494
1 Etarn(ETAN) - AZN
0.021182
1 Etarn(ETAN) - TJS
SM0.1143828
1 Etarn(ETAN) - GEL
0.0337666
1 Etarn(ETAN) - AOA
Kz11.3997786
1 Etarn(ETAN) - BHD
.د.ب0.0046725
1 Etarn(ETAN) - BMD
$0.01246
1 Etarn(ETAN) - DKK
kr0.0806162
1 Etarn(ETAN) - HNL
L0.3268258
1 Etarn(ETAN) - MUR
0.5699204
1 Etarn(ETAN) - NAD
$0.2154334
1 Etarn(ETAN) - NOK
kr0.1260952
1 Etarn(ETAN) - NZD
$0.0216804
1 Etarn(ETAN) - PAB
B/.0.01246
1 Etarn(ETAN) - PGK
K0.052332
1 Etarn(ETAN) - QAR
ر.ق0.0452298
1 Etarn(ETAN) - RSD
дин.1.260329
1 Etarn(ETAN) - UZS
soʻm150.1204474
1 Etarn(ETAN) - ALL
L1.0402854
1 Etarn(ETAN) - ANG
ƒ0.0223034
1 Etarn(ETAN) - AWG
ƒ0.0223034
1 Etarn(ETAN) - BBD
$0.02492
1 Etarn(ETAN) - BAM
KM0.0209328
1 Etarn(ETAN) - BIF
Fr36.53272
1 Etarn(ETAN) - BND
$0.0160734
1 Etarn(ETAN) - BSD
$0.01246
1 Etarn(ETAN) - JMD
$1.994223
1 Etarn(ETAN) - KHR
49.84
1 Etarn(ETAN) - KMF
Fr5.30796
1 Etarn(ETAN) - LAK
270.8695598
1 Etarn(ETAN) - LKR
රු3.7826068
1 Etarn(ETAN) - MDL
L0.2113216
1 Etarn(ETAN) - MGA
Ar55.874378
1 Etarn(ETAN) - MOP
P0.0994308
1 Etarn(ETAN) - MVR
0.190638
1 Etarn(ETAN) - MWK
MK21.557046
1 Etarn(ETAN) - MZN
MT0.796194
1 Etarn(ETAN) - NPR
रु1.7623424
1 Etarn(ETAN) - PYG
87.74332
1 Etarn(ETAN) - RWF
Fr18.05454
1 Etarn(ETAN) - SBD
$0.1025458
1 Etarn(ETAN) - SCR
0.1799224
1 Etarn(ETAN) - SRD
$0.47971
1 Etarn(ETAN) - SVC
$0.1086512
1 Etarn(ETAN) - SZL
L0.2153088
1 Etarn(ETAN) - TMT
m0.04361
1 Etarn(ETAN) - TND
د.ت0.0366324
1 Etarn(ETAN) - TTD
$0.084105
1 Etarn(ETAN) - UGX
Sh43.26112
1 Etarn(ETAN) - XAF
Fr7.08974
1 Etarn(ETAN) - XCD
$0.033642
1 Etarn(ETAN) - XOF
Fr7.08974
1 Etarn(ETAN) - XPF
Fr1.28338
1 Etarn(ETAN) - BWP
P0.1668394
1 Etarn(ETAN) - BZD
$0.02492
1 Etarn(ETAN) - CVE
$1.1870642
1 Etarn(ETAN) - DJF
Fr2.20542
1 Etarn(ETAN) - DOP
$0.7983122
1 Etarn(ETAN) - DZD
د.ج1.614193
1 Etarn(ETAN) - FJD
$0.0285334
1 Etarn(ETAN) - GNF
Fr108.3397
1 Etarn(ETAN) - GTQ
Q0.0951944
1 Etarn(ETAN) - GYD
$2.5995298
1 Etarn(ETAN) - ISK
kr1.5575

Etarn Forrás

A(z) Etarn alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Etarn Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Etarn

Mennyit ér ma a(z) Etarn (ETAN)?
A(z) élő ETAN ár a(z) USD esetében 0.01246 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ETAN ára a(z) USD esetében?
A(z) ETAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01246. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Etarn piaci plafonja?
A(z) ETAN piaci plafonja $ 724.45K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ETAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ETAN keringésben lévő tokenszáma 58.14M USD.
Mi volt a(z) ETAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ETAN mindenkori legmagasabb ára 0.09926169822293524 USD.
Mi volt a(z) ETAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ETAN mindenkori legalacsonyabb ára 0.06178386169721456 USD.
Mekkora a(z) ETAN kereskedési volumene?
A(z) ETAN élő 24 órás kereskedési volumene $ 180.64K USD.
A(z) ETAN ára emelkedni fog idén?
A(z) ETAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ETAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:24 (UTC+8)

Etarn (ETAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

