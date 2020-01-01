EstateX (ESX) tokenomikai adatai

EstateX (ESX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EstateX (ESX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

EstateX (ESX) tokennel kapcsolatos információk

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

Hivatalos webhely:
https://www.estatex.eu
Fehér könyv:
https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF

EstateX (ESX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EstateX (ESX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M
Teljes tokenszám:
$ 7.00B
$ 7.00B$ 7.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 948.88M
$ 948.88M$ 948.88M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 100.58M
$ 100.58M$ 100.58M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.033992
$ 0.033992$ 0.033992
Minden idők mélypontja:
$ 0.006102775970466683
$ 0.006102775970466683$ 0.006102775970466683
Jelenlegi ár:
$ 0.014369
$ 0.014369$ 0.014369

EstateX (ESX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) EstateX (ESX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ESX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ESX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ESX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ESX token élő árfolyamát!

A(z) ESX vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EstateX (ESX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ESX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

EstateX (ESX) árelőzményei

A felhasználók a(z) ESX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ESX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ESX kapcsán? ESX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

