Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibria Finance (EQB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Equilibria Finance (EQB) tokennel kapcsolatos információk Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Hivatalos webhely: https://equilibria.fi Fehér könyv: https://docs.equilibria.fi Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Vásárolj most EQB tokent!

Equilibria Finance (EQB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibria Finance (EQB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.12M $ 16.12M $ 16.12M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.62M $ 47.62M $ 47.62M Minden idők csúcspontja: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Minden idők mélypontja: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Jelenlegi ár: $ 0.4762 $ 0.4762 $ 0.4762 További tudnivalók a(z) Equilibria Finance (EQB) áráról

Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EQB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EQB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQB token élő árfolyamát!

A(z) EQB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Equilibria Finance (EQB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EQB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EQB tokent a MEXC-n!

Equilibria Finance (EQB) árelőzményei A felhasználók a(z) EQB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EQB árelőzményeivel!

EQB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQB kapcsán? EQB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EQB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

