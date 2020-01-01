Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibria Finance (EQB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Hivatalos webhely:
https://equilibria.fi
Fehér könyv:
https://docs.equilibria.fi
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibria Finance (EQB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 16.12M
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 33.84M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 47.62M
Minden idők csúcspontja:
$ 2.4854
Minden idők mélypontja:
$ 0.010829351961722994
Jelenlegi ár:
$ 0.4762
Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Equilibria Finance (EQB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQB tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező EQB token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) EQB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQB token élő árfolyamát!

A(z) EQB vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Equilibria Finance (EQB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EQB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Equilibria Finance (EQB) árelőzményei

A felhasználók a(z) EQB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

EQB árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQB kapcsán? EQB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.