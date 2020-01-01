Equilibrium (EQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibrium (EQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Equilibrium (EQ) tokennel kapcsolatos információk Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX. Hivatalos webhely: https://equilibrium.io/en/eq-token Fehér könyv: https://equilibrium.io/docs/Equilibrium_WP.pdf Block Explorer: https://equilibrium.subscan.io/ Vásárolj most EQ tokent!

Equilibrium (EQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Equilibrium (EQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 79.45K $ 79.45K $ 79.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.007938 $ 0.007938 $ 0.007938 Minden idők mélypontja: $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 Jelenlegi ár: $ 0.000006621 $ 0.000006621 $ 0.000006621 További tudnivalók a(z) Equilibrium (EQ) áráról

Equilibrium (EQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Equilibrium (EQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EQ token élő árfolyamát!

A(z) EQ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Equilibrium (EQ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EQ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EQ tokent a MEXC-n!

Equilibrium (EQ) árelőzményei A felhasználók a(z) EQ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EQ árelőzményeivel!

EQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EQ kapcsán? EQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

