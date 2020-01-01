EMR (EMR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EMR (EMR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EMR (EMR) tokennel kapcsolatos információk Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Hivatalos webhely: https://emorya.com Fehér könyv: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Vásárolj most EMR tokent!

EMR (EMR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EMR (EMR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Teljes tokenszám: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Minden idők mélypontja: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Jelenlegi ár: $ 0.004907 $ 0.004907 $ 0.004907 További tudnivalók a(z) EMR (EMR) áráról

EMR (EMR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EMR (EMR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EMR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EMR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EMR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EMR token élő árfolyamát!

A(z) EMR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EMR (EMR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EMR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EMR tokent a MEXC-n!

EMR (EMR) árelőzményei A felhasználók a(z) EMR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EMR árelőzményeivel!

EMR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EMR kapcsán? EMR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EMR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

