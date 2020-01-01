Dogelon Mars (ELON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dogelon Mars (ELON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dogelon Mars (ELON) tokennel kapcsolatos információk In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Hivatalos webhely: https://dogelonmars.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Vásárolj most ELON tokent!

Dogelon Mars (ELON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dogelon Mars (ELON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.54M $ 52.54M $ 52.54M Teljes tokenszám: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.58M $ 95.58M $ 95.58M Minden idők csúcspontja: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00000009558 $ 0.00000009558 $ 0.00000009558 További tudnivalók a(z) Dogelon Mars (ELON) áráról

Dogelon Mars (ELON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dogelon Mars (ELON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELON token élő árfolyamát!

A(z) ELON vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Dogelon Mars (ELON) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ELON megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ELON tokent a MEXC-n!

Dogelon Mars (ELON) árelőzményei A felhasználók a(z) ELON árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ELON árelőzményeivel!

ELON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ELON kapcsán? ELON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ELON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

