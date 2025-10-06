TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ELA ár ma 1.421 USD. Kövesd nyomon a(z) ELA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ELA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ELA ár ma 1.421 USD. Kövesd nyomon a(z) ELA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ELA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ELA

ELA árinformációk

Mi a(z) ELA

ELA fehér könyv

ELA hivatalos webhely

ELA tokenomikai adatai

ELA árelőrejelzés

ELA előzmények

ELA Vásárlási útmutató

ELA-fiat valutaváltó

ELA spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ELA Logó

ELA árfolyam(ELA)

1 ELA-USD élő ár:

$1.421
$1.421$1.421
-0.69%1D
USD
ELA (ELA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:40 (UTC+8)

ELA (ELA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.415
$ 1.415$ 1.415
24h alacsony
$ 1.447
$ 1.447$ 1.447
24h magas

$ 1.415
$ 1.415$ 1.415

$ 1.447
$ 1.447$ 1.447

--
----

--
----

0.00%

-0.69%

-8.86%

-8.86%

ELA (ELA) valós idejű ár: $ 1.421. Az elmúlt 24 órában, a(z)ELA legalacsonyabb ára $ 1.415, legmagasabb ára pedig $ 1.447 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ELA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ELA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.69% az elmúlt 24 órában, és -8.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ELA (ELA) piaci információk

--
----

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

$ 40.10M
$ 40.10M$ 40.10M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

A(z) ELA jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 10.64K. A(z) ELA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 28220000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.10M.

ELA (ELA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ELA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00987-0.69%
30 nap$ -0.492-25.72%
60 nap$ +0.421+42.10%
90 nap$ +0.421+42.10%
ELA árváltozása ma

A mai napon a(z) ELA ára $ -0.00987 (-0.69%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ELA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.492 (-25.72%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ELA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ELA ára $ +0.421 (+42.10%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ELA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.421 (+42.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ELA (ELA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ELA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ELA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ELA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ELA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ELA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ELA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ELA (ELA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ELA (ELA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ELA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ELA árelőrejelzését most!

ELA (ELA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ELA (ELA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ELA token kapcsán!

Hogyan vásárolj ELA (ELA)

A következőt szeretnél vásárolni: ELA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ELA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ELA helyi valutákra

1 ELA(ELA) - VND
37,393.615
1 ELA(ELA) - AUD
A$2.15992
1 ELA(ELA) - GBP
1.07996
1 ELA(ELA) - EUR
1.22206
1 ELA(ELA) - USD
$1.421
1 ELA(ELA) - MYR
RM5.95399
1 ELA(ELA) - TRY
59.76726
1 ELA(ELA) - JPY
¥218.834
1 ELA(ELA) - ARS
ARS$2,056.42857
1 ELA(ELA) - RUB
114.93048
1 ELA(ELA) - INR
126.34111
1 ELA(ELA) - IDR
Rp23,683.32386
1 ELA(ELA) - PHP
83.64006
1 ELA(ELA) - EGP
￡E.67.18488
1 ELA(ELA) - BRL
R$7.63077
1 ELA(ELA) - CAD
C$1.9894
1 ELA(ELA) - BDT
173.16306
1 ELA(ELA) - NGN
2,053.45868
1 ELA(ELA) - COP
$5,507.73916
1 ELA(ELA) - ZAR
R.24.61172
1 ELA(ELA) - UAH
59.38359
1 ELA(ELA) - TZS
T.Sh.3,482.84258
1 ELA(ELA) - VES
Bs314.041
1 ELA(ELA) - CLP
$1,335.74
1 ELA(ELA) - PKR
Rs400.83568
1 ELA(ELA) - KZT
750.25958
1 ELA(ELA) - THB
฿46.09724
1 ELA(ELA) - TWD
NT$43.75259
1 ELA(ELA) - AED
د.إ5.21507
1 ELA(ELA) - CHF
Fr1.1368
1 ELA(ELA) - HKD
HK$11.04117
1 ELA(ELA) - AMD
֏542.35307
1 ELA(ELA) - MAD
.د.م13.13004
1 ELA(ELA) - MXN
$26.37376
1 ELA(ELA) - SAR
ريال5.31454
1 ELA(ELA) - ETB
Br218.33665
1 ELA(ELA) - KES
KSh183.06743
1 ELA(ELA) - JOD
د.أ1.007489
1 ELA(ELA) - PLN
5.24349
1 ELA(ELA) - RON
лв6.26661
1 ELA(ELA) - SEK
kr13.48529
1 ELA(ELA) - BGN
лв2.40149
1 ELA(ELA) - HUF
Ft478.28018
1 ELA(ELA) - CZK
29.99731
1 ELA(ELA) - KWD
د.ك0.434826
1 ELA(ELA) - ILS
4.61825
1 ELA(ELA) - BOB
Bs9.79069
1 ELA(ELA) - AZN
2.4157
1 ELA(ELA) - TJS
SM13.04478
1 ELA(ELA) - GEL
3.85091
1 ELA(ELA) - AOA
Kz1,300.08711
1 ELA(ELA) - BHD
.د.ب0.532875
1 ELA(ELA) - BMD
$1.421
1 ELA(ELA) - DKK
kr9.19387
1 ELA(ELA) - HNL
L37.27283
1 ELA(ELA) - MUR
64.99654
1 ELA(ELA) - NAD
$24.56909
1 ELA(ELA) - NOK
kr14.38052
1 ELA(ELA) - NZD
$2.47254
1 ELA(ELA) - PAB
B/.1.421
1 ELA(ELA) - PGK
K5.9682
1 ELA(ELA) - QAR
ر.ق5.15823
1 ELA(ELA) - RSD
дин.143.73415
1 ELA(ELA) - UZS
soʻm17,120.47799
1 ELA(ELA) - ALL
L118.63929
1 ELA(ELA) - ANG
ƒ2.54359
1 ELA(ELA) - AWG
ƒ2.54359
1 ELA(ELA) - BBD
$2.842
1 ELA(ELA) - BAM
KM2.38728
1 ELA(ELA) - BIF
Fr4,166.372
1 ELA(ELA) - BND
$1.83309
1 ELA(ELA) - BSD
$1.421
1 ELA(ELA) - JMD
$227.43105
1 ELA(ELA) - KHR
5,684
1 ELA(ELA) - KMF
Fr605.346
1 ELA(ELA) - LAK
30,891.30373
1 ELA(ELA) - LKR
රු431.38718
1 ELA(ELA) - MDL
L24.10016
1 ELA(ELA) - MGA
Ar6,372.1903
1 ELA(ELA) - MOP
P11.33958
1 ELA(ELA) - MVR
21.7413
1 ELA(ELA) - MWK
MK2,458.4721
1 ELA(ELA) - MZN
MT90.8019
1 ELA(ELA) - NPR
रु200.98624
1 ELA(ELA) - PYG
10,006.682
1 ELA(ELA) - RWF
Fr2,059.029
1 ELA(ELA) - SBD
$11.69483
1 ELA(ELA) - SCR
20.51924
1 ELA(ELA) - SRD
$54.7085
1 ELA(ELA) - SVC
$12.39112
1 ELA(ELA) - SZL
L24.55488
1 ELA(ELA) - TMT
m4.9735
1 ELA(ELA) - TND
د.ت4.17774
1 ELA(ELA) - TTD
$9.59175
1 ELA(ELA) - UGX
Sh4,933.712
1 ELA(ELA) - XAF
Fr808.549
1 ELA(ELA) - XCD
$3.8367
1 ELA(ELA) - XOF
Fr808.549
1 ELA(ELA) - XPF
Fr146.363
1 ELA(ELA) - BWP
P19.02719
1 ELA(ELA) - BZD
$2.842
1 ELA(ELA) - CVE
$135.37867
1 ELA(ELA) - DJF
Fr251.517
1 ELA(ELA) - DOP
$91.04347
1 ELA(ELA) - DZD
د.ج184.09055
1 ELA(ELA) - FJD
$3.25409
1 ELA(ELA) - GNF
Fr12,355.595
1 ELA(ELA) - GTQ
Q10.85644
1 ELA(ELA) - GYD
$296.46323
1 ELA(ELA) - ISK
kr177.625

ELA Forrás

A(z) ELA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ELA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ELA

Mennyit ér ma a(z) ELA (ELA)?
A(z) élő ELA ár a(z) USD esetében 1.421 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ELA ára a(z) USD esetében?
A(z) ELA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.421. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ELA piaci plafonja?
A(z) ELA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ELA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ELA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ELA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ELA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ELA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ELA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ELA kereskedési volumene?
A(z) ELA élő 24 órás kereskedési volumene $ 10.64K USD.
A(z) ELA ára emelkedni fog idén?
A(z) ELA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ELA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:40 (UTC+8)

ELA (ELA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ELA-USD kalkulátor

Összeg

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.421 USD

ELA kereskedés

ELA/USDT
$1.421
$1.421$1.421
-0.69%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,983.05
$109,983.05$109,983.05

-0.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,870.00
$3,870.00$3,870.00

+0.43%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02602
$0.02602$0.02602

-1.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.86
$186.86$186.86

+1.67%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1977
$1.1977$1.1977

-5.08%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,983.05
$109,983.05$109,983.05

-0.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,870.00
$3,870.00$3,870.00

+0.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.86
$186.86$186.86

+1.67%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.20
$89.20$89.20

+0.67%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

+0.12%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0393
$0.0393$0.0393

-21.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05629
$0.05629$0.05629

+181.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09526
$0.09526$0.09526

+15.31%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002194
$0.000000002194$0.000000002194

+404.36%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02369
$0.02369$0.02369

+196.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006143
$0.00006143$0.00006143

+67.79%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000606
$0.000000000606$0.000000000606

+55.78%