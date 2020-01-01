ELYSIA (EL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ELYSIA (EL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ELYSIA (EL) tokennel kapcsolatos információk Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Hivatalos webhely: https://elysia.land/ Fehér könyv: https://docs.elysia.land/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Vásárolj most EL tokent!

ELYSIA (EL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ELYSIA (EL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.09M $ 21.09M $ 21.09M Teljes tokenszám: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.89B $ 4.89B $ 4.89B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.21M $ 30.21M $ 30.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Minden idők mélypontja: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Jelenlegi ár: $ 0.004315 $ 0.004315 $ 0.004315 További tudnivalók a(z) ELYSIA (EL) áráról

ELYSIA (EL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ELYSIA (EL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EL token élő árfolyamát!

ELYSIA (EL) árelőzményei A felhasználók a(z) EL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EL árelőzményeivel!

EL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EL kapcsán? EL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

