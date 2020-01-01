Ekta (EKTA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ekta (EKTA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ekta (EKTA) tokennel kapcsolatos információk Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose. Hivatalos webhely: https://www.ekta.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.ektaworld.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Vásárolj most EKTA tokent!

Ekta (EKTA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ekta (EKTA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Teljes tokenszám: $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 97.40K $ 97.40K $ 97.40K Minden idők csúcspontja: $ 90 $ 90 $ 90 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002319 $ 0.0002319 $ 0.0002319 További tudnivalók a(z) Ekta (EKTA) áráról

Ekta (EKTA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ekta (EKTA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EKTA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EKTA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EKTA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EKTA token élő árfolyamát!

A(z) EKTA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ekta (EKTA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EKTA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EKTA tokent a MEXC-n!

Ekta (EKTA) árelőzményei A felhasználók a(z) EKTA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EKTA árelőzményeivel!

EKTA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EKTA kapcsán? EKTA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EKTA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

