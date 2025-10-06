TőzsdeDEX+
A(z) élő Egg Smash ár ma 0.00000149 USD. Kövesd nyomon a(z) EGSM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EGSM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EGSM

EGSM árinformációk

Mi a(z) EGSM

EGSM fehér könyv

EGSM hivatalos webhely

EGSM tokenomikai adatai

EGSM árelőrejelzés

EGSM előzmények

EGSM Vásárlási útmutató

EGSM-fiat valutaváltó

EGSM spot

Egg Smash Logó

Egg Smash árfolyam(EGSM)

1 EGSM-USD élő ár:

$0.00000149
0.00%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:31 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000069
24h alacsony
$ 0.00000149
24h magas

$ 0.00000069
$ 0.00000149
--
--
0.00%

0.00%

+11.19%

+11.19%

Egg Smash (EGSM) valós idejű ár: $ 0.00000149. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGSM legalacsonyabb ára $ 0.00000069, legmagasabb ára pedig $ 0.00000149 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGSM valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGSM változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +11.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Egg Smash (EGSM) piaci információk

--
$ 65.75
$ 14.90K
--
10,000,000,000
BSC

A(z) Egg Smash jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 65.75. A(z) EGSM keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.90K.

Egg Smash (EGSM) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Egg Smash mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.00000059-28.37%
60 nap$ -0.00000436-74.53%
90 nap$ -0.00099851-99.86%
Egg Smash árváltozása ma

A mai napon a(z) EGSM ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Egg Smash 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00000059 (-28.37%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Egg Smash 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) EGSM ára $ -0.00000436 (-74.53%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Egg Smash 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00099851 (-99.86%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Egg Smash (EGSM) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Egg Smash árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Egg Smash befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd EGSM a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Egg Smash a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Egg Smash vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Egg Smash árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Egg Smash (EGSM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Egg Smash (EGSM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Egg Smash rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Egg Smash árelőrejelzését most!

Egg Smash (EGSM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Egg Smash (EGSM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EGSM token kapcsán!

Hogyan vásárolj Egg Smash (EGSM)

A következőt szeretnél vásárolni: Egg Smash? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Egg Smash eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

EGSM helyi valutákra

1 Egg Smash(EGSM) - VND
0.03920935
1 Egg Smash(EGSM) - AUD
A$0.0000022648
1 Egg Smash(EGSM) - GBP
0.0000011324
1 Egg Smash(EGSM) - EUR
0.0000012814
1 Egg Smash(EGSM) - USD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) - MYR
RM0.0000062431
1 Egg Smash(EGSM) - TRY
0.0000626694
1 Egg Smash(EGSM) - JPY
¥0.00022946
1 Egg Smash(EGSM) - ARS
ARS$0.0021562833
1 Egg Smash(EGSM) - RUB
0.0001205112
1 Egg Smash(EGSM) - INR
0.0001324759
1 Egg Smash(EGSM) - IDR
Rp0.0248333234
1 Egg Smash(EGSM) - PHP
0.0000877014
1 Egg Smash(EGSM) - EGP
￡E.0.0000704472
1 Egg Smash(EGSM) - BRL
R$0.0000080013
1 Egg Smash(EGSM) - CAD
C$0.000002086
1 Egg Smash(EGSM) - BDT
0.0001815714
1 Egg Smash(EGSM) - NGN
0.0021531692
1 Egg Smash(EGSM) - COP
$0.0057751804
1 Egg Smash(EGSM) - ZAR
R.0.0000258068
1 Egg Smash(EGSM) - UAH
0.0000622671
1 Egg Smash(EGSM) - TZS
T.Sh.0.0036519602
1 Egg Smash(EGSM) - VES
Bs0.00032929
1 Egg Smash(EGSM) - CLP
$0.0014006
1 Egg Smash(EGSM) - PKR
Rs0.0004202992
1 Egg Smash(EGSM) - KZT
0.0007866902
1 Egg Smash(EGSM) - THB
฿0.0000483356
1 Egg Smash(EGSM) - TWD
NT$0.0000458771
1 Egg Smash(EGSM) - AED
د.إ0.0000054683
1 Egg Smash(EGSM) - CHF
Fr0.000001192
1 Egg Smash(EGSM) - HKD
HK$0.0000115773
1 Egg Smash(EGSM) - AMD
֏0.0005686883
1 Egg Smash(EGSM) - MAD
.د.م0.0000137676
1 Egg Smash(EGSM) - MXN
$0.0000276544
1 Egg Smash(EGSM) - SAR
ريال0.0000055726
1 Egg Smash(EGSM) - ETB
Br0.0002289385
1 Egg Smash(EGSM) - KES
KSh0.0001919567
1 Egg Smash(EGSM) - JOD
د.أ0.00000105641
1 Egg Smash(EGSM) - PLN
0.0000054981
1 Egg Smash(EGSM) - RON
лв0.0000065709
1 Egg Smash(EGSM) - SEK
kr0.0000141401
1 Egg Smash(EGSM) - BGN
лв0.0000025181
1 Egg Smash(EGSM) - HUF
Ft0.0005015042
1 Egg Smash(EGSM) - CZK
0.0000314539
1 Egg Smash(EGSM) - KWD
د.ك0.00000045594
1 Egg Smash(EGSM) - ILS
0.0000048425
1 Egg Smash(EGSM) - BOB
Bs0.0000102661
1 Egg Smash(EGSM) - AZN
0.000002533
1 Egg Smash(EGSM) - TJS
SM0.0000136782
1 Egg Smash(EGSM) - GEL
0.0000040379
1 Egg Smash(EGSM) - AOA
Kz0.0013632159
1 Egg Smash(EGSM) - BHD
.د.ب0.00000055875
1 Egg Smash(EGSM) - BMD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) - DKK
kr0.0000096403
1 Egg Smash(EGSM) - HNL
L0.0000390827
1 Egg Smash(EGSM) - MUR
0.0000681526
1 Egg Smash(EGSM) - NAD
$0.0000257621
1 Egg Smash(EGSM) - NOK
kr0.0000150788
1 Egg Smash(EGSM) - NZD
$0.0000025926
1 Egg Smash(EGSM) - PAB
B/.0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) - PGK
K0.000006258
1 Egg Smash(EGSM) - QAR
ر.ق0.0000054087
1 Egg Smash(EGSM) - RSD
дин.0.0001507135
1 Egg Smash(EGSM) - UZS
soʻm0.0179518031
1 Egg Smash(EGSM) - ALL
L0.0001244001
1 Egg Smash(EGSM) - ANG
ƒ0.0000026671
1 Egg Smash(EGSM) - AWG
ƒ0.0000026671
1 Egg Smash(EGSM) - BBD
$0.00000298
1 Egg Smash(EGSM) - BAM
KM0.0000025032
1 Egg Smash(EGSM) - BIF
Fr0.00436868
1 Egg Smash(EGSM) - BND
$0.0000019221
1 Egg Smash(EGSM) - BSD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) - JMD
$0.0002384745
1 Egg Smash(EGSM) - KHR
0.00596
1 Egg Smash(EGSM) - KMF
Fr0.00063474
1 Egg Smash(EGSM) - LAK
0.0323913037
1 Egg Smash(EGSM) - LKR
රු0.0004523342
1 Egg Smash(EGSM) - MDL
L0.0000252704
1 Egg Smash(EGSM) - MGA
Ar0.006681607
1 Egg Smash(EGSM) - MOP
P0.0000118902
1 Egg Smash(EGSM) - MVR
0.000022797
1 Egg Smash(EGSM) - MWK
MK0.002577849
1 Egg Smash(EGSM) - MZN
MT0.000095211
1 Egg Smash(EGSM) - NPR
रु0.0002107456
1 Egg Smash(EGSM) - PYG
0.01049258
1 Egg Smash(EGSM) - RWF
Fr0.00215901
1 Egg Smash(EGSM) - SBD
$0.0000122627
1 Egg Smash(EGSM) - SCR
0.0000215156
1 Egg Smash(EGSM) - SRD
$0.000057365
1 Egg Smash(EGSM) - SVC
$0.0000129928
1 Egg Smash(EGSM) - SZL
L0.0000257472
1 Egg Smash(EGSM) - TMT
m0.000005215
1 Egg Smash(EGSM) - TND
د.ت0.0000043806
1 Egg Smash(EGSM) - TTD
$0.0000100575
1 Egg Smash(EGSM) - UGX
Sh0.00517328
1 Egg Smash(EGSM) - XAF
Fr0.00084781
1 Egg Smash(EGSM) - XCD
$0.000004023
1 Egg Smash(EGSM) - XOF
Fr0.00084781
1 Egg Smash(EGSM) - XPF
Fr0.00015347
1 Egg Smash(EGSM) - BWP
P0.0000199511
1 Egg Smash(EGSM) - BZD
$0.00000298
1 Egg Smash(EGSM) - CVE
$0.0001419523
1 Egg Smash(EGSM) - DJF
Fr0.00026373
1 Egg Smash(EGSM) - DOP
$0.0000954643
1 Egg Smash(EGSM) - DZD
د.ج0.0001930295
1 Egg Smash(EGSM) - FJD
$0.0000034121
1 Egg Smash(EGSM) - GNF
Fr0.01295555
1 Egg Smash(EGSM) - GTQ
Q0.0000113836
1 Egg Smash(EGSM) - GYD
$0.0003108587
1 Egg Smash(EGSM) - ISK
kr0.00018625

Egg Smash Forrás

A(z) Egg Smash alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Egg Smash Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Egg Smash

Mennyit ér ma a(z) Egg Smash (EGSM)?
A(z) élő EGSM ár a(z) USD esetében 0.00000149 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EGSM ára a(z) USD esetében?
A(z) EGSM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000149. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Egg Smash piaci plafonja?
A(z) EGSM piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EGSM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EGSM keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) EGSM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EGSM mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) EGSM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EGSM mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) EGSM kereskedési volumene?
A(z) EGSM élő 24 órás kereskedési volumene $ 65.75 USD.
A(z) EGSM ára emelkedni fog idén?
A(z) EGSM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EGSM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

