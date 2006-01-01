EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokennel kapcsolatos információk edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Hivatalos webhely: https://edexa.network/ Fehér könyv: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Vásárolj most EDX tokent!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Minden idők mélypontja: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Jelenlegi ár: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 További tudnivalók a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) áráról

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EDX token élő árfolyamát!

A(z) EDX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EDX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EDX tokent a MEXC-n!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) árelőzményei A felhasználók a(z) EDX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EDX árelőzményeivel!

EDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EDX kapcsán? EDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

