EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatai

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokennel kapcsolatos információk

edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers.

Hivatalos webhely:
https://edexa.network/
Fehér könyv:
https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 180.00M
$ 180.00M$ 180.00M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.10582
$ 0.10582$ 0.10582
Minden idők mélypontja:
$ 0.003159490790773429
$ 0.003159490790773429$ 0.003159490790773429
Jelenlegi ár:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó EDX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező EDX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) EDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EDX token élő árfolyamát!

A(z) EDX vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EDX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) árelőzményei

A felhasználók a(z) EDX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

EDX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EDX kapcsán? EDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.