EDU Coin (EDU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EDU Coin (EDU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EDU Coin (EDU) tokennel kapcsolatos információk The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Hivatalos webhely: https://www.opencampus.xyz/ Fehér könyv: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Vásárolj most EDU tokent!

EDU Coin (EDU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EDU Coin (EDU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 582.16M $ 582.16M $ 582.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 128.70M $ 128.70M $ 128.70M Minden idők csúcspontja: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Minden idők mélypontja: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Jelenlegi ár: $ 0.1287 $ 0.1287 $ 0.1287 További tudnivalók a(z) EDU Coin (EDU) áráról

EDU Coin (EDU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EDU Coin (EDU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EDU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EDU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EDU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EDU token élő árfolyamát!

A(z) EDU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) EDU Coin (EDU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EDU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EDU tokent a MEXC-n!

EDU Coin (EDU) árelőzményei A felhasználók a(z) EDU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EDU árelőzményeivel!

EDU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EDU kapcsán? EDU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EDU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

