Edge (EDGE) tokennel kapcsolatos információk Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Hivatalos webhely: https://www.definitive.fi Fehér könyv: https://docs.definitive.fi Block Explorer: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Vásárolj most EDGE tokent!

Edge (EDGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Edge (EDGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 77.16M $ 77.16M $ 77.16M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 380.05M $ 380.05M $ 380.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.97 $ 0.97 $ 0.97 Minden idők mélypontja: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Jelenlegi ár: $ 0.38005 $ 0.38005 $ 0.38005 További tudnivalók a(z) Edge (EDGE) áráról

Edge (EDGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Edge (EDGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EDGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EDGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EDGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EDGE token élő árfolyamát!

A(z) EDGE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Edge (EDGE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EDGE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EDGE tokent a MEXC-n!

Edge (EDGE) árelőzményei A felhasználók a(z) EDGE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EDGE árelőzményeivel!

EDGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EDGE kapcsán? EDGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EDGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

