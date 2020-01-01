Eternal AI (EAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Eternal AI (EAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Eternal AI (EAI) tokennel kapcsolatos információk Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Hivatalos webhely: https://eternalai.org/ Fehér könyv: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Vásárolj most EAI tokent!

Eternal AI (EAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Eternal AI (EAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Minden idők csúcspontja: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minden idők mélypontja: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Jelenlegi ár: $ 0.01627 $ 0.01627 $ 0.01627 További tudnivalók a(z) Eternal AI (EAI) áráról

Eternal AI (EAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Eternal AI (EAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EAI token élő árfolyamát!

A(z) EAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Eternal AI (EAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) EAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz EAI tokent a MEXC-n!

Eternal AI (EAI) árelőzményei A felhasználók a(z) EAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) EAI árelőzményeivel!

EAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EAI kapcsán? EAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

