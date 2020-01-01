Dtec (DTEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dtec (DTEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dtec (DTEC) tokennel kapcsolatos információk Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Hivatalos webhely: https://dtec.space/ Fehér könyv: https://dtec.space/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Vásárolj most DTEC tokent!

Dtec (DTEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dtec (DTEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Teljes tokenszám: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 94.20M $ 94.20M $ 94.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Minden idők mélypontja: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Jelenlegi ár: $ 0.01716 $ 0.01716 $ 0.01716 További tudnivalók a(z) Dtec (DTEC) áráról

Dtec (DTEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dtec (DTEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DTEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DTEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DTEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DTEC token élő árfolyamát!

A(z) DTEC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Dtec (DTEC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DTEC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DTEC tokent a MEXC-n!

Dtec (DTEC) árelőzményei A felhasználók a(z) DTEC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DTEC árelőzményeivel!

DTEC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DTEC kapcsán? DTEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DTEC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

