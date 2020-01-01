Drift Protocol (DRIFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Drift Protocol (DRIFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Drift Protocol (DRIFT) tokennel kapcsolatos információk Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Hivatalos webhely: https://www.drift.trade/ Fehér könyv: https://docs.drift.trade/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Vásárolj most DRIFT tokent!

Drift Protocol (DRIFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Drift Protocol (DRIFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 191.83M $ 191.83M $ 191.83M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 361.75M $ 361.75M $ 361.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 530.30M $ 530.30M $ 530.30M Minden idők csúcspontja: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Minden idők mélypontja: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Jelenlegi ár: $ 0.5303 $ 0.5303 $ 0.5303 További tudnivalók a(z) Drift Protocol (DRIFT) áráról

Drift Protocol (DRIFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Drift Protocol (DRIFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRIFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRIFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRIFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRIFT token élő árfolyamát!

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Drift Protocol (DRIFT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DRIFT megvásárlásához.

Drift Protocol (DRIFT) árelőzményei A felhasználók a(z) DRIFT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DRIFT árelőzményeivel!

DRIFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRIFT kapcsán? DRIFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRIFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

