Dragon (DRAGON404) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dragon (DRAGON404) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dragon (DRAGON404) tokennel kapcsolatos információk The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Hivatalos webhely: https://dragoncoin.biz/home#About Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Vásárolj most DRAGON404 tokent!

Dragon (DRAGON404) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dragon (DRAGON404) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.09M $ 16.09M $ 16.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.000016087 $ 0.000016087 $ 0.000016087 További tudnivalók a(z) Dragon (DRAGON404) áráról

Dragon (DRAGON404) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dragon (DRAGON404) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRAGON404 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DRAGON404 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DRAGON404 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRAGON404 token élő árfolyamát!

A(z) DRAGON404 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Dragon (DRAGON404) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DRAGON404 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DRAGON404 tokent a MEXC-n!

Dragon (DRAGON404) árelőzményei A felhasználók a(z) DRAGON404 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DRAGON404 árelőzményeivel!

DRAGON404 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DRAGON404 kapcsán? DRAGON404-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DRAGON404 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

