Polkadot (DOT) tokenomikai adatai
Polkadot (DOT) tokennel kapcsolatos információk
Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
Polkadot (DOT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polkadot (DOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Polkadot (DOT) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) DOT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.
- Inflation: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.
- Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury.
Allocation Mechanism
- Parachain Slot Auctions: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).
- Crowdloans: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.
- Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS):
- Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake.
- Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.
- Governance:
- DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.
- Parachain Participation:
- DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.
- Treasury Proposals and Bounties:
- DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.
Locking Mechanism
- Parachain Slot Auctions:
- DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.
- Governance Voting:
- DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).
- Staking:
- Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.
Unlocking Time
- Parachain Slot Leases:
- DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).
- Governance Locks:
- Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).
- Staking Unbonding:
- There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Locking Period
|Unlocking Condition
|Issuance
|Inflationary, supply increases annually
|N/A
|N/A
|Parachain Slot Auction
|DOT locked for slot lease (auction/crowdloan)
|Up to 96 weeks
|End of lease
|Staking (NPoS)
|DOT staked to secure network, earn rewards
|While staked
|After unbonding period
|Governance Voting
|DOT locked to boost voting power
|Up to 896 days
|End of lock period
|Treasury
|DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties
|N/A
|N/A
Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0
- Polkadot 1.0: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.
- Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability.
Key Takeaways
- DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.
- Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.
- The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability.
Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.
Polkadot (DOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Polkadot (DOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DOT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOT token élő árfolyamát!
Polkadot (DOT) árelőzményei
A felhasználók a(z) DOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
DOT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOT kapcsán? DOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
