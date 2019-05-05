Polkadot (DOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polkadot (DOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polkadot (DOT) tokennel kapcsolatos információk Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot's shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions. Hivatalos webhely: https://polkadot.com Fehér könyv: https://polkadot.com/papers/Polkadot-whitepaper.pdf Block Explorer: https://polkadot.subscan.io/

Polkadot (DOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polkadot (DOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.17B $ 6.17B $ 6.17B Teljes tokenszám: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.17B $ 6.17B $ 6.17B Minden idők csúcspontja: $ 55.043 $ 55.043 $ 55.043 Minden idők mélypontja: $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 Jelenlegi ár: $ 3.823 $ 3.823 $ 3.823 További tudnivalók a(z) Polkadot (DOT) áráról

A(z) Polkadot (DOT) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) DOT tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times. Issuance Mechanism Initial Supply : DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.

: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens. Inflation : DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.

: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation. Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury. Allocation Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).

: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks). Crowdloans : Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.

: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration. Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties. Usage and Incentive Mechanism Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS) : Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake. Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.

: Governance : DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.

: Parachain Participation : DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.

: Treasury Proposals and Bounties : DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.

: Locking Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.

: Governance Voting : DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).

: Staking : Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.

: Unlocking Time Parachain Slot Leases : DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).

: Governance Locks : Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).

: Staking Unbonding : There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.

: Summary Table Mechanism Description Locking Period Unlocking Condition Issuance Inflationary, supply increases annually N/A N/A Parachain Slot Auction DOT locked for slot lease (auction/crowdloan) Up to 96 weeks End of lease Staking (NPoS) DOT staked to secure network, earn rewards While staked After unbonding period Governance Voting DOT locked to boost voting power Up to 896 days End of lock period Treasury DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties N/A N/A Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0 Polkadot 1.0 : Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.

: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies. Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability. Key Takeaways DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.

Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.

The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability. Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.

Polkadot (DOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polkadot (DOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOT token élő árfolyamát!

Polkadot (DOT) árelőzményei A felhasználók a(z) DOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DOT árelőzményeivel!

DOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOT kapcsán? DOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

