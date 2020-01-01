DOGINME (DOGINME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGINME (DOGINME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOGINME (DOGINME) tokennel kapcsolatos információk Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. Hivatalos webhely: https://dogin.meme Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b Vásárolj most DOGINME tokent!

DOGINME (DOGINME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGINME (DOGINME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.55M $ 30.55M $ 30.55M Teljes tokenszám: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B Keringésben lévő tokenszám: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.17M $ 31.17M $ 31.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Minden idők mélypontja: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 Jelenlegi ár: $ 0.0004518 $ 0.0004518 $ 0.0004518 További tudnivalók a(z) DOGINME (DOGINME) áráról

DOGINME (DOGINME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOGINME (DOGINME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGINME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGINME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGINME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGINME token élő árfolyamát!

A(z) DOGINME vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DOGINME (DOGINME) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DOGINME megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DOGINME tokent a MEXC-n!

DOGINME (DOGINME) árelőzményei A felhasználók a(z) DOGINME árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DOGINME árelőzményeivel!

DOGINME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGINME kapcsán? DOGINME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGINME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!