DOGAMI (DOGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOGAMI (DOGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOGAMI (DOGA) tokennel kapcsolatos információk DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Hivatalos webhely: https://dogami.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.dogami.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Vásárolj most DOGA tokent!

DOGAMI (DOGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOGAMI (DOGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 509.95K $ 509.95K $ 509.95K Teljes tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 531.56K $ 531.56K $ 531.56K Minden idők csúcspontja: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Minden idők mélypontja: $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 Jelenlegi ár: $ 0.000598 $ 0.000598 $ 0.000598 További tudnivalók a(z) DOGAMI (DOGA) áráról

DOGAMI (DOGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOGAMI (DOGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOGA token élő árfolyamát!

A(z) DOGA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DOGAMI (DOGA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DOGA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DOGA tokent a MEXC-n!

DOGAMI (DOGA) árelőzményei A felhasználók a(z) DOGA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DOGA árelőzményeivel!

DOGA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOGA kapcsán? DOGA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOGA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!