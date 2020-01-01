DarkShield Games (DKS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DarkShield Games (DKS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DarkShield Games (DKS) tokennel kapcsolatos információk DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Hivatalos webhely: https://darkshield.games Fehér könyv: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Vásárolj most DKS tokent!

DarkShield Games (DKS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DarkShield Games (DKS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.81K $ 64.81K $ 64.81K Minden idők csúcspontja: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Minden idők mélypontja: $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 Jelenlegi ár: $ 0.00002189 $ 0.00002189 $ 0.00002189 További tudnivalók a(z) DarkShield Games (DKS) áráról

DarkShield Games (DKS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DarkShield Games (DKS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DKS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DKS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DKS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DKS token élő árfolyamát!

A(z) DKS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DarkShield Games (DKS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DKS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DKS tokent a MEXC-n!

DarkShield Games (DKS) árelőzményei A felhasználók a(z) DKS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DKS árelőzményeivel!

DKS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DKS kapcsán? DKS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DKS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

