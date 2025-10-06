TőzsdeDEX+
A(z) élő DOWGE ár ma 0.011361 USD. Kövesd nyomon a(z) DJI6930 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DJI6930 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DJI6930

DJI6930 árinformációk

Mi a(z) DJI6930

DJI6930 hivatalos webhely

DJI6930 tokenomikai adatai

DJI6930 árelőrejelzés

DJI6930 előzmények

DJI6930 Vásárlási útmutató

DJI6930-fiat valutaváltó

DJI6930 spot

DOWGE Logó

DOWGE árfolyam(DJI6930)

1 DJI6930-USD élő ár:

$0.011361
+1.32%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:30 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.010631
24h alacsony
$ 0.01213
24h magas

$ 0.010631
$ 0.01213
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
-1.13%

+1.32%

-9.41%

-9.41%

DOWGE (DJI6930) valós idejű ár: $ 0.011361. Az elmúlt 24 órában, a(z)DJI6930 legalacsonyabb ára $ 0.010631, legmagasabb ára pedig $ 0.01213 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DJI6930 valaha volt legmagasabb ára $ 0.08693921033884658, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000062434482660359 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DJI6930 változása a következő volt: -1.13% az elmúlt órában, +1.32% az elmúlt 24 órában, és -9.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DOWGE (DJI6930) piaci információk

No.1101

$ 11.36M
$ 60.57K
$ 11.36M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%

SOL

A(z) DOWGE jelenlegi piaci plafonja $ 11.36M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.57K. A(z) DJI6930 keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999978625. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.36M.

DOWGE (DJI6930) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a DOWGE mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00014801+1.32%
30 nap$ -0.013098-53.56%
60 nap$ +0.001931+20.47%
90 nap$ -0.040429-78.07%
DOWGE árváltozása ma

A mai napon a(z) DJI6930 ára $ +0.00014801 (+1.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

DOWGE 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.013098 (-53.56%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

DOWGE 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DJI6930 ára $ +0.001931 (+20.47%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

DOWGE 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.040429 (-78.07%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) DOWGE (DJI6930) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) DOWGE árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál DOWGE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DJI6930 a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről DOWGE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a DOWGE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

DOWGE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DOWGE (DJI6930) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DOWGE (DJI6930) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DOWGE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DOWGE árelőrejelzését most!

DOWGE (DJI6930) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DOWGE (DJI6930) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DJI6930 token kapcsán!

Hogyan vásárolj DOWGE (DJI6930)

A következőt szeretnél vásárolni: DOWGE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz DOWGE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DJI6930 helyi valutákra

1 DOWGE(DJI6930) - VND
298.964715
1 DOWGE(DJI6930) - AUD
A$0.01726872
1 DOWGE(DJI6930) - GBP
0.00863436
1 DOWGE(DJI6930) - EUR
0.00977046
1 DOWGE(DJI6930) - USD
$0.011361
1 DOWGE(DJI6930) - MYR
RM0.04760259
1 DOWGE(DJI6930) - TRY
0.47784366
1 DOWGE(DJI6930) - JPY
¥1.749594
1 DOWGE(DJI6930) - ARS
ARS$16.44129837
1 DOWGE(DJI6930) - RUB
0.91887768
1 DOWGE(DJI6930) - INR
1.01010651
1 DOWGE(DJI6930) - IDR
Rp189.34992426
1 DOWGE(DJI6930) - PHP
0.66870846
1 DOWGE(DJI6930) - EGP
￡E.0.53714808
1 DOWGE(DJI6930) - BRL
R$0.06100857
1 DOWGE(DJI6930) - CAD
C$0.0159054
1 DOWGE(DJI6930) - BDT
1.38445146
1 DOWGE(DJI6930) - NGN
16.41755388
1 DOWGE(DJI6930) - COP
$44.03478156
1 DOWGE(DJI6930) - ZAR
R.0.19677252
1 DOWGE(DJI6930) - UAH
0.47477619
1 DOWGE(DJI6930) - TZS
T.Sh.27.84558378
1 DOWGE(DJI6930) - VES
Bs2.510781
1 DOWGE(DJI6930) - CLP
$10.67934
1 DOWGE(DJI6930) - PKR
Rs3.20471088
1 DOWGE(DJI6930) - KZT
5.99838078
1 DOWGE(DJI6930) - THB
฿0.36855084
1 DOWGE(DJI6930) - TWD
NT$0.34980519
1 DOWGE(DJI6930) - AED
د.إ0.04169487
1 DOWGE(DJI6930) - CHF
Fr0.0090888
1 DOWGE(DJI6930) - HKD
HK$0.08827497
1 DOWGE(DJI6930) - AMD
֏4.33615287
1 DOWGE(DJI6930) - MAD
.د.م0.10497564
1 DOWGE(DJI6930) - MXN
$0.21086016
1 DOWGE(DJI6930) - SAR
ريال0.04249014
1 DOWGE(DJI6930) - ETB
Br1.74561765
1 DOWGE(DJI6930) - KES
KSh1.46363763
1 DOWGE(DJI6930) - JOD
د.أ0.008054949
1 DOWGE(DJI6930) - PLN
0.04192209
1 DOWGE(DJI6930) - RON
лв0.05010201
1 DOWGE(DJI6930) - SEK
kr0.10781589
1 DOWGE(DJI6930) - BGN
лв0.01920009
1 DOWGE(DJI6930) - HUF
Ft3.82388538
1 DOWGE(DJI6930) - CZK
0.23983071
1 DOWGE(DJI6930) - KWD
د.ك0.003476466
1 DOWGE(DJI6930) - ILS
0.03692325
1 DOWGE(DJI6930) - BOB
Bs0.07827729
1 DOWGE(DJI6930) - AZN
0.0193137
1 DOWGE(DJI6930) - TJS
SM0.10429398
1 DOWGE(DJI6930) - GEL
0.03078831
1 DOWGE(DJI6930) - AOA
Kz10.39429251
1 DOWGE(DJI6930) - BHD
.د.ب0.004260375
1 DOWGE(DJI6930) - BMD
$0.011361
1 DOWGE(DJI6930) - DKK
kr0.07350567
1 DOWGE(DJI6930) - HNL
L0.29799903
1 DOWGE(DJI6930) - MUR
0.51965214
1 DOWGE(DJI6930) - NAD
$0.19643169
1 DOWGE(DJI6930) - NOK
kr0.11497332
1 DOWGE(DJI6930) - NZD
$0.01976814
1 DOWGE(DJI6930) - PAB
B/.0.011361
1 DOWGE(DJI6930) - PGK
K0.0477162
1 DOWGE(DJI6930) - QAR
ر.ق0.04124043
1 DOWGE(DJI6930) - RSD
дин.1.14916515
1 DOWGE(DJI6930) - UZS
soʻm136.87948659
1 DOWGE(DJI6930) - ALL
L0.94852989
1 DOWGE(DJI6930) - ANG
ƒ0.02033619
1 DOWGE(DJI6930) - AWG
ƒ0.02033619
1 DOWGE(DJI6930) - BBD
$0.022722
1 DOWGE(DJI6930) - BAM
KM0.01908648
1 DOWGE(DJI6930) - BIF
Fr33.310452
1 DOWGE(DJI6930) - BND
$0.01465569
1 DOWGE(DJI6930) - BSD
$0.011361
1 DOWGE(DJI6930) - JMD
$1.81832805
1 DOWGE(DJI6930) - KHR
45.444
1 DOWGE(DJI6930) - KMF
Fr4.839786
1 DOWGE(DJI6930) - LAK
246.97825593
1 DOWGE(DJI6930) - LKR
රු3.44897238
1 DOWGE(DJI6930) - MDL
L0.19268256
1 DOWGE(DJI6930) - MGA
Ar50.9461323
1 DOWGE(DJI6930) - MOP
P0.09066078
1 DOWGE(DJI6930) - MVR
0.1738233
1 DOWGE(DJI6930) - MWK
MK19.6556661
1 DOWGE(DJI6930) - MZN
MT0.7259679
1 DOWGE(DJI6930) - NPR
रु1.60689984
1 DOWGE(DJI6930) - PYG
80.004162
1 DOWGE(DJI6930) - RWF
Fr16.462089
1 DOWGE(DJI6930) - SBD
$0.09350103
1 DOWGE(DJI6930) - SCR
0.16405284
1 DOWGE(DJI6930) - SRD
$0.4373985
1 DOWGE(DJI6930) - SVC
$0.09906792
1 DOWGE(DJI6930) - SZL
L0.19631808
1 DOWGE(DJI6930) - TMT
m0.0397635
1 DOWGE(DJI6930) - TND
د.ت0.03340134
1 DOWGE(DJI6930) - TTD
$0.07668675
1 DOWGE(DJI6930) - UGX
Sh39.445392
1 DOWGE(DJI6930) - XAF
Fr6.464409
1 DOWGE(DJI6930) - XCD
$0.0306747
1 DOWGE(DJI6930) - XOF
Fr6.464409
1 DOWGE(DJI6930) - XPF
Fr1.170183
1 DOWGE(DJI6930) - BWP
P0.15212379
1 DOWGE(DJI6930) - BZD
$0.022722
1 DOWGE(DJI6930) - CVE
$1.08236247
1 DOWGE(DJI6930) - DJF
Fr2.010897
1 DOWGE(DJI6930) - DOP
$0.72789927
1 DOWGE(DJI6930) - DZD
د.ج1.47181755
1 DOWGE(DJI6930) - FJD
$0.02601669
1 DOWGE(DJI6930) - GNF
Fr98.783895
1 DOWGE(DJI6930) - GTQ
Q0.08679804
1 DOWGE(DJI6930) - GYD
$2.37024543
1 DOWGE(DJI6930) - ISK
kr1.420125

DOWGE Forrás

A(z) DOWGE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos DOWGE Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések DOWGE

Mennyit ér ma a(z) DOWGE (DJI6930)?
A(z) élő DJI6930 ár a(z) USD esetében 0.011361 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DJI6930 ára a(z) USD esetében?
A(z) DJI6930 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.011361. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DOWGE piaci plafonja?
A(z) DJI6930 piaci plafonja $ 11.36M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DJI6930 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DJI6930 keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) DJI6930 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DJI6930 mindenkori legmagasabb ára 0.08693921033884658 USD.
Mi volt a(z) DJI6930 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DJI6930 mindenkori legalacsonyabb ára 0.000062434482660359 USD.
Mekkora a(z) DJI6930 kereskedési volumene?
A(z) DJI6930 élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.57K USD.
A(z) DJI6930 ára emelkedni fog idén?
A(z) DJI6930 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DJI6930 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:30 (UTC+8)

DOWGE (DJI6930) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

