Dingocoin (DINGO) tokennel kapcsolatos információk Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Hivatalos webhely: https://www.dingocoin.com/ Fehér könyv: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Vásárolj most DINGO tokent!

Dingocoin (DINGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dingocoin (DINGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Teljes tokenszám: $ 114.81B $ 114.81B $ 114.81B Keringésben lévő tokenszám: $ 114.81B $ 114.81B $ 114.81B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Minden idők mélypontja: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Jelenlegi ár: $ 0.00003802 $ 0.00003802 $ 0.00003802 További tudnivalók a(z) Dingocoin (DINGO) áráról

Dingocoin (DINGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dingocoin (DINGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DINGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DINGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DINGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DINGO token élő árfolyamát!

Dingocoin (DINGO) árelőzményei A felhasználók a(z) DINGO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DINGO árelőzményeivel!

DINGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DINGO kapcsán? DINGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DINGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

