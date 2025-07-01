DecentralGPT (DGC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DecentralGPT (DGC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DecentralGPT (DGC) tokennel kapcsolatos információk DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Hivatalos webhely: https://www.decentralgpt.org/ Fehér könyv: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794 Vásárolj most DGC tokent!

DecentralGPT (DGC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DecentralGPT (DGC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 888.02K $ 888.02K $ 888.02K Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Minden idők csúcspontja: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 Minden idők mélypontja: $ 0.00000709450706059 $ 0.00000709450706059 $ 0.00000709450706059 Jelenlegi ár: $ 0.000005649 $ 0.000005649 $ 0.000005649 További tudnivalók a(z) DecentralGPT (DGC) áráról

DecentralGPT (DGC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DecentralGPT (DGC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DGC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DGC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DGC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DGC token élő árfolyamát!

A(z) DGC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DecentralGPT (DGC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DGC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DGC tokent a MEXC-n!

DecentralGPT (DGC) árelőzményei A felhasználók a(z) DGC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DGC árelőzményeivel!

DGC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DGC kapcsán? DGC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DGC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

