DF Capital DAO (DFC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DF Capital DAO (DFC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DF Capital DAO (DFC) tokennel kapcsolatos információk The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. Hivatalos webhely: https://definder.club/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Vásárolj most DFC tokent!

DF Capital DAO (DFC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DF Capital DAO (DFC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 725.18K $ 725.18K $ 725.18K Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M Minden idők csúcspontja: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Minden idők mélypontja: $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 Jelenlegi ár: $ 0.0273 $ 0.0273 $ 0.0273 További tudnivalók a(z) DF Capital DAO (DFC) áráról

DF Capital DAO (DFC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DF Capital DAO (DFC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DFC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DFC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DFC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DFC token élő árfolyamát!

A(z) DFC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DF Capital DAO (DFC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DFC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DFC tokent a MEXC-n!

DF Capital DAO (DFC) árelőzményei A felhasználók a(z) DFC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DFC árelőzményeivel!

DFC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DFC kapcsán? DFC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DFC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

