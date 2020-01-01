DEXE (DEXE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DEXE (DEXE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DEXE (DEXE) tokennel kapcsolatos információk Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Hivatalos webhely: https://dexe.network/ Fehér könyv: https://whitepaper.dexe.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Vásárolj most DEXE tokent!

DEXE (DEXE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DEXE (DEXE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 602.38M $ 602.38M $ 602.38M Teljes tokenszám: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 694.25M $ 694.25M $ 694.25M Minden idők csúcspontja: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Minden idők mélypontja: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Jelenlegi ár: $ 7.194 $ 7.194 $ 7.194 További tudnivalók a(z) DEXE (DEXE) áráról

DEXE (DEXE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DEXE (DEXE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEXE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEXE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEXE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEXE token élő árfolyamát!

A(z) DEXE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DEXE (DEXE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DEXE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DEXE tokent a MEXC-n!

DEXE (DEXE) árelőzményei A felhasználók a(z) DEXE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DEXE árelőzményeivel!

DEXE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEXE kapcsán? DEXE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEXE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

