Decentrawood (DEOD) tokennel kapcsolatos információk This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Hivatalos webhely: https://www.decentrawood.com/ Fehér könyv: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Vásárolj most DEOD tokent!

Decentrawood (DEOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Decentrawood (DEOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Teljes tokenszám: $ 486.51M $ 486.51M $ 486.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 486.51M $ 486.51M $ 486.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.08M $ 16.08M $ 16.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 Minden idők mélypontja: $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 Jelenlegi ár: $ 0.008038 $ 0.008038 $ 0.008038 További tudnivalók a(z) Decentrawood (DEOD) áráról

Decentrawood (DEOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Decentrawood (DEOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEOD token élő árfolyamát!

Decentrawood (DEOD) árelőzményei A felhasználók a(z) DEOD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DEOD árelőzményeivel!

DEOD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEOD kapcsán? DEOD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEOD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

