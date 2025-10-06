TőzsdeDEX+
A(z) élő Delusional Coin ár ma 0.00012189 USD. Kövesd nyomon a(z) DELULU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DELULU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Delusional Coin Logó

Delusional Coin árfolyam(DELULU)

1 DELULU-USD élő ár:

-1.98%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:08 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.45%

-1.98%

-18.12%

-18.12%

Delusional Coin (DELULU) valós idejű ár: $ 0.00012189. Az elmúlt 24 órában, a(z)DELULU legalacsonyabb ára $ 0.00012089, legmagasabb ára pedig $ 0.00012454 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DELULU valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DELULU változása a következő volt: -0.45% az elmúlt órában, -1.98% az elmúlt 24 órában, és -18.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Delusional Coin (DELULU) piaci információk

SOL

A(z) Delusional Coin jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.63K. A(z) DELULU keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Delusional Coin (DELULU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Delusional Coin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000024618-1.98%
30 nap$ -0.00001658-11.98%
60 nap$ -0.00001651-11.93%
90 nap$ -0.00042091-77.55%
Delusional Coin árváltozása ma

A mai napon a(z) DELULU ára $ -0.0000024618 (-1.98%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Delusional Coin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00001658 (-11.98%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Delusional Coin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DELULU ára $ -0.00001651 (-11.93%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Delusional Coin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00042091 (-77.55%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Delusional Coin (DELULU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Delusional Coin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Delusional Coin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DELULU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Delusional Coin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Delusional Coin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Delusional Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Delusional Coin (DELULU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Delusional Coin (DELULU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Delusional Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Delusional Coin árelőrejelzését most!

Delusional Coin (DELULU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Delusional Coin (DELULU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DELULU token kapcsán!

Hogyan vásárolj Delusional Coin (DELULU)

A következőt szeretnél vásárolni: Delusional Coin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Delusional Coin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DELULU helyi valutákra

1 Delusional Coin(DELULU) - VND
3.20753535
1 Delusional Coin(DELULU) - AUD
A$0.0001852728
1 Delusional Coin(DELULU) - GBP
0.0000926364
1 Delusional Coin(DELULU) - EUR
0.0001048254
1 Delusional Coin(DELULU) - USD
$0.00012189
1 Delusional Coin(DELULU) - MYR
RM0.0005107191
1 Delusional Coin(DELULU) - TRY
0.0051266934
1 Delusional Coin(DELULU) - JPY
¥0.01877106
1 Delusional Coin(DELULU) - ARS
ARS$0.1763955513
1 Delusional Coin(DELULU) - RUB
0.0098584632
1 Delusional Coin(DELULU) - INR
0.0108372399
1 Delusional Coin(DELULU) - IDR
Rp2.0314991874
1 Delusional Coin(DELULU) - PHP
0.0071744454
1 Delusional Coin(DELULU) - EGP
￡E.0.0057629592
1 Delusional Coin(DELULU) - BRL
R$0.0006545493
1 Delusional Coin(DELULU) - CAD
C$0.000170646
1 Delusional Coin(DELULU) - BDT
0.0148535154
1 Delusional Coin(DELULU) - NGN
0.1761408012
1 Delusional Coin(DELULU) - COP
$0.4724407644
1 Delusional Coin(DELULU) - ZAR
R.0.0021111348
1 Delusional Coin(DELULU) - UAH
0.0050937831
1 Delusional Coin(DELULU) - TZS
T.Sh.0.2987499522
1 Delusional Coin(DELULU) - VES
Bs0.02693769
1 Delusional Coin(DELULU) - CLP
$0.1145766
1 Delusional Coin(DELULU) - PKR
Rs0.0343827312
1 Delusional Coin(DELULU) - KZT
0.0643554822
1 Delusional Coin(DELULU) - THB
฿0.0039541116
1 Delusional Coin(DELULU) - TWD
NT$0.0037529931
1 Delusional Coin(DELULU) - AED
د.إ0.0004473363
1 Delusional Coin(DELULU) - CHF
Fr0.000097512
1 Delusional Coin(DELULU) - HKD
HK$0.0009470853
1 Delusional Coin(DELULU) - AMD
֏0.0465217563
1 Delusional Coin(DELULU) - MAD
.د.م0.0011262636
1 Delusional Coin(DELULU) - MXN
$0.0022622784
1 Delusional Coin(DELULU) - SAR
ريال0.0004558686
1 Delusional Coin(DELULU) - ETB
Br0.0187283985
1 Delusional Coin(DELULU) - KES
KSh0.0157030887
1 Delusional Coin(DELULU) - JOD
د.أ0.00008642001
1 Delusional Coin(DELULU) - PLN
0.0004497741
1 Delusional Coin(DELULU) - RON
лв0.0005375349
1 Delusional Coin(DELULU) - SEK
kr0.0011567361
1 Delusional Coin(DELULU) - BGN
лв0.0002059941
1 Delusional Coin(DELULU) - HUF
Ft0.0410257362
1 Delusional Coin(DELULU) - CZK
0.0025730979
1 Delusional Coin(DELULU) - KWD
د.ك0.00003729834
1 Delusional Coin(DELULU) - ILS
0.0003961425
1 Delusional Coin(DELULU) - BOB
Bs0.0008398221
1 Delusional Coin(DELULU) - AZN
0.000207213
1 Delusional Coin(DELULU) - TJS
SM0.0011189502
1 Delusional Coin(DELULU) - GEL
0.0003303219
1 Delusional Coin(DELULU) - AOA
Kz0.1115183799
1 Delusional Coin(DELULU) - BHD
.د.ب0.00004570875
1 Delusional Coin(DELULU) - BMD
$0.00012189
1 Delusional Coin(DELULU) - DKK
kr0.0007886283
1 Delusional Coin(DELULU) - HNL
L0.0031971747
1 Delusional Coin(DELULU) - MUR
0.0055752486
1 Delusional Coin(DELULU) - NAD
$0.0021074781
1 Delusional Coin(DELULU) - NOK
kr0.0012335268
1 Delusional Coin(DELULU) - NZD
$0.0002120886
1 Delusional Coin(DELULU) - PAB
B/.0.00012189
1 Delusional Coin(DELULU) - PGK
K0.000511938
1 Delusional Coin(DELULU) - QAR
ر.ق0.0004424607
1 Delusional Coin(DELULU) - RSD
дин.0.0123291735
1 Delusional Coin(DELULU) - UZS
soʻm1.4685538791
1 Delusional Coin(DELULU) - ALL
L0.0101765961
1 Delusional Coin(DELULU) - ANG
ƒ0.0002181831
1 Delusional Coin(DELULU) - AWG
ƒ0.0002181831
1 Delusional Coin(DELULU) - BBD
$0.00024378
1 Delusional Coin(DELULU) - BAM
KM0.0002047752
1 Delusional Coin(DELULU) - BIF
Fr0.35738148
1 Delusional Coin(DELULU) - BND
$0.0001572381
1 Delusional Coin(DELULU) - BSD
$0.00012189
1 Delusional Coin(DELULU) - JMD
$0.0195084945
1 Delusional Coin(DELULU) - KHR
0.48756
1 Delusional Coin(DELULU) - KMF
Fr0.05192514
1 Delusional Coin(DELULU) - LAK
2.6497825557
1 Delusional Coin(DELULU) - LKR
රු0.0370033662
1 Delusional Coin(DELULU) - MDL
L0.0020672544
1 Delusional Coin(DELULU) - MGA
Ar0.546591327
1 Delusional Coin(DELULU) - MOP
P0.0009726822
1 Delusional Coin(DELULU) - MVR
0.001864917
1 Delusional Coin(DELULU) - MWK
MK0.210881889
1 Delusional Coin(DELULU) - MZN
MT0.007788771
1 Delusional Coin(DELULU) - NPR
रु0.0172401216
1 Delusional Coin(DELULU) - PYG
0.85834938
1 Delusional Coin(DELULU) - RWF
Fr0.17661861
1 Delusional Coin(DELULU) - SBD
$0.0010031547
1 Delusional Coin(DELULU) - SCR
0.0017600916
1 Delusional Coin(DELULU) - SRD
$0.004692765
1 Delusional Coin(DELULU) - SVC
$0.0010628808
1 Delusional Coin(DELULU) - SZL
L0.0021062592
1 Delusional Coin(DELULU) - TMT
m0.000426615
1 Delusional Coin(DELULU) - TND
د.ت0.0003583566
1 Delusional Coin(DELULU) - TTD
$0.0008227575
1 Delusional Coin(DELULU) - UGX
Sh0.42320208
1 Delusional Coin(DELULU) - XAF
Fr0.06935541
1 Delusional Coin(DELULU) - XCD
$0.000329103
1 Delusional Coin(DELULU) - XOF
Fr0.06935541
1 Delusional Coin(DELULU) - XPF
Fr0.01255467
1 Delusional Coin(DELULU) - BWP
P0.0016321071
1 Delusional Coin(DELULU) - BZD
$0.00024378
1 Delusional Coin(DELULU) - CVE
$0.0116124603
1 Delusional Coin(DELULU) - DJF
Fr0.02157453
1 Delusional Coin(DELULU) - DOP
$0.0078094923
1 Delusional Coin(DELULU) - DZD
د.ج0.0157908495
1 Delusional Coin(DELULU) - FJD
$0.0002791281
1 Delusional Coin(DELULU) - GNF
Fr1.05983355
1 Delusional Coin(DELULU) - GTQ
Q0.0009312396
1 Delusional Coin(DELULU) - GYD
$0.0254299107
1 Delusional Coin(DELULU) - ISK
kr0.01523625

Delusional Coin Forrás

A(z) Delusional Coin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Delusional Coin

Mennyit ér ma a(z) Delusional Coin (DELULU)?
A(z) élő DELULU ár a(z) USD esetében 0.00012189 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DELULU ára a(z) USD esetében?
A(z) DELULU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00012189. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Delusional Coin piaci plafonja?
A(z) DELULU piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DELULU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DELULU keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) DELULU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DELULU mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) DELULU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DELULU mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) DELULU kereskedési volumene?
A(z) DELULU élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.63K USD.
A(z) DELULU ára emelkedni fog idén?
A(z) DELULU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DELULU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:08 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

