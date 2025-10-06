TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Delabs Games ár ma 0.006534 USD. Kövesd nyomon a(z) DELABS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DELABS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Delabs Games ár ma 0.006534 USD. Kövesd nyomon a(z) DELABS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DELABS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DELABS

DELABS árinformációk

Mi a(z) DELABS

DELABS fehér könyv

DELABS hivatalos webhely

DELABS tokenomikai adatai

DELABS árelőrejelzés

DELABS előzmények

DELABS Vásárlási útmutató

DELABS-fiat valutaváltó

DELABS spot

DELABS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Delabs Games Logó

Delabs Games árfolyam(DELABS)

1 DELABS-USD élő ár:

$0.006534
$0.006534$0.006534
+0.01%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:00 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.006369
$ 0.006369$ 0.006369
24h alacsony
$ 0.006589
$ 0.006589$ 0.006589
24h magas

$ 0.006369
$ 0.006369$ 0.006369

$ 0.006589
$ 0.006589$ 0.006589

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.006584226307352539
$ 0.006584226307352539$ 0.006584226307352539

0.00%

+0.01%

-10.23%

-10.23%

Delabs Games (DELABS) valós idejű ár: $ 0.006534. Az elmúlt 24 órában, a(z)DELABS legalacsonyabb ára $ 0.006369, legmagasabb ára pedig $ 0.006589 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DELABS valaha volt legmagasabb ára $ 0.02049703623689548, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.006584226307352539 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DELABS változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -10.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Delabs Games (DELABS) piaci információk

No.1434

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

$ 19.60M
$ 19.60M$ 19.60M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

A(z) Delabs Games jelenlegi piaci plafonja $ 4.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.92K. A(z) DELABS keringésben lévő tokenszáma 750.30M, és a teljes tokenszám 3000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.60M.

Delabs Games (DELABS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Delabs Games mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00000065+0.01%
30 nap$ -0.002054-23.92%
60 nap$ -0.002259-25.70%
90 nap$ -0.006976-51.64%
Delabs Games árváltozása ma

A mai napon a(z) DELABS ára $ +0.00000065 (+0.01%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Delabs Games 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002054 (-23.92%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Delabs Games 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DELABS ára $ -0.002259 (-25.70%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Delabs Games 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.006976 (-51.64%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Delabs Games (DELABS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Delabs Games árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Delabs Games befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DELABS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Delabs Games a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Delabs Games vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Delabs Games árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Delabs Games (DELABS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Delabs Games (DELABS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Delabs Games rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Delabs Games árelőrejelzését most!

Delabs Games (DELABS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Delabs Games (DELABS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DELABS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Delabs Games (DELABS)

A következőt szeretnél vásárolni: Delabs Games? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Delabs Games eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DELABS helyi valutákra

1 Delabs Games(DELABS) - VND
171.94221
1 Delabs Games(DELABS) - AUD
A$0.00993168
1 Delabs Games(DELABS) - GBP
0.00496584
1 Delabs Games(DELABS) - EUR
0.00561924
1 Delabs Games(DELABS) - USD
$0.006534
1 Delabs Games(DELABS) - MYR
RM0.02737746
1 Delabs Games(DELABS) - TRY
0.27482004
1 Delabs Games(DELABS) - JPY
¥1.006236
1 Delabs Games(DELABS) - ARS
ARS$9.45580878
1 Delabs Games(DELABS) - RUB
0.52846992
1 Delabs Games(DELABS) - INR
0.58093794
1 Delabs Games(DELABS) - IDR
Rp108.89995644
1 Delabs Games(DELABS) - PHP
0.38459124
1 Delabs Games(DELABS) - EGP
￡E.0.30892752
1 Delabs Games(DELABS) - BRL
R$0.03508758
1 Delabs Games(DELABS) - CAD
C$0.0091476
1 Delabs Games(DELABS) - BDT
0.79623324
1 Delabs Games(DELABS) - NGN
9.44215272
1 Delabs Games(DELABS) - COP
$25.32552264
1 Delabs Games(DELABS) - ZAR
R.0.11316888
1 Delabs Games(DELABS) - UAH
0.27305586
1 Delabs Games(DELABS) - TZS
T.Sh.16.01470332
1 Delabs Games(DELABS) - VES
Bs1.444014
1 Delabs Games(DELABS) - CLP
$6.14196
1 Delabs Games(DELABS) - PKR
Rs1.84311072
1 Delabs Games(DELABS) - KZT
3.44982132
1 Delabs Games(DELABS) - THB
฿0.21196296
1 Delabs Games(DELABS) - TWD
NT$0.20118186
1 Delabs Games(DELABS) - AED
د.إ0.02397978
1 Delabs Games(DELABS) - CHF
Fr0.0052272
1 Delabs Games(DELABS) - HKD
HK$0.05076918
1 Delabs Games(DELABS) - AMD
֏2.49383178
1 Delabs Games(DELABS) - MAD
.د.م0.06037416
1 Delabs Games(DELABS) - MXN
$0.12127104
1 Delabs Games(DELABS) - SAR
ريال0.02443716
1 Delabs Games(DELABS) - ETB
Br1.0039491
1 Delabs Games(DELABS) - KES
KSh0.84177522
1 Delabs Games(DELABS) - JOD
د.أ0.004632606
1 Delabs Games(DELABS) - PLN
0.02411046
1 Delabs Games(DELABS) - RON
лв0.02881494
1 Delabs Games(DELABS) - SEK
kr0.06200766
1 Delabs Games(DELABS) - BGN
лв0.01104246
1 Delabs Games(DELABS) - HUF
Ft2.19921372
1 Delabs Games(DELABS) - CZK
0.13793274
1 Delabs Games(DELABS) - KWD
د.ك0.001999404
1 Delabs Games(DELABS) - ILS
0.0212355
1 Delabs Games(DELABS) - BOB
Bs0.04501926
1 Delabs Games(DELABS) - AZN
0.0111078
1 Delabs Games(DELABS) - TJS
SM0.05998212
1 Delabs Games(DELABS) - GEL
0.01770714
1 Delabs Games(DELABS) - AOA
Kz5.97802194
1 Delabs Games(DELABS) - BHD
.د.ب0.00245025
1 Delabs Games(DELABS) - BMD
$0.006534
1 Delabs Games(DELABS) - DKK
kr0.04227498
1 Delabs Games(DELABS) - HNL
L0.17138682
1 Delabs Games(DELABS) - MUR
0.29886516
1 Delabs Games(DELABS) - NAD
$0.11297286
1 Delabs Games(DELABS) - NOK
kr0.06612408
1 Delabs Games(DELABS) - NZD
$0.01136916
1 Delabs Games(DELABS) - PAB
B/.0.006534
1 Delabs Games(DELABS) - PGK
K0.0274428
1 Delabs Games(DELABS) - QAR
ر.ق0.02371842
1 Delabs Games(DELABS) - RSD
дин.0.6609141
1 Delabs Games(DELABS) - UZS
soʻm78.72287346
1 Delabs Games(DELABS) - ALL
L0.54552366
1 Delabs Games(DELABS) - ANG
ƒ0.01169586
1 Delabs Games(DELABS) - AWG
ƒ0.01169586
1 Delabs Games(DELABS) - BBD
$0.013068
1 Delabs Games(DELABS) - BAM
KM0.01097712
1 Delabs Games(DELABS) - BIF
Fr19.157688
1 Delabs Games(DELABS) - BND
$0.00842886
1 Delabs Games(DELABS) - BSD
$0.006534
1 Delabs Games(DELABS) - JMD
$1.0457667
1 Delabs Games(DELABS) - KHR
26.136
1 Delabs Games(DELABS) - KMF
Fr2.783484
1 Delabs Games(DELABS) - LAK
142.04347542
1 Delabs Games(DELABS) - LKR
රු1.98359172
1 Delabs Games(DELABS) - MDL
L0.11081664
1 Delabs Games(DELABS) - MGA
Ar29.3004162
1 Delabs Games(DELABS) - MOP
P0.05214132
1 Delabs Games(DELABS) - MVR
0.0999702
1 Delabs Games(DELABS) - MWK
MK11.3044734
1 Delabs Games(DELABS) - MZN
MT0.4175226
1 Delabs Games(DELABS) - NPR
रु0.92416896
1 Delabs Games(DELABS) - PYG
46.012428
1 Delabs Games(DELABS) - RWF
Fr9.467766
1 Delabs Games(DELABS) - SBD
$0.05377482
1 Delabs Games(DELABS) - SCR
0.09435096
1 Delabs Games(DELABS) - SRD
$0.251559
1 Delabs Games(DELABS) - SVC
$0.05697648
1 Delabs Games(DELABS) - SZL
L0.11290752
1 Delabs Games(DELABS) - TMT
m0.022869
1 Delabs Games(DELABS) - TND
د.ت0.01920996
1 Delabs Games(DELABS) - TTD
$0.0441045
1 Delabs Games(DELABS) - UGX
Sh22.686048
1 Delabs Games(DELABS) - XAF
Fr3.717846
1 Delabs Games(DELABS) - XCD
$0.0176418
1 Delabs Games(DELABS) - XOF
Fr3.717846
1 Delabs Games(DELABS) - XPF
Fr0.673002
1 Delabs Games(DELABS) - BWP
P0.08749026
1 Delabs Games(DELABS) - BZD
$0.013068
1 Delabs Games(DELABS) - CVE
$0.62249418
1 Delabs Games(DELABS) - DJF
Fr1.156518
1 Delabs Games(DELABS) - DOP
$0.41863338
1 Delabs Games(DELABS) - DZD
د.ج0.8464797
1 Delabs Games(DELABS) - FJD
$0.01496286
1 Delabs Games(DELABS) - GNF
Fr56.81313
1 Delabs Games(DELABS) - GTQ
Q0.04991976
1 Delabs Games(DELABS) - GYD
$1.36318842
1 Delabs Games(DELABS) - ISK
kr0.81675

Delabs Games Forrás

A(z) Delabs Games alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Delabs Games Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Delabs Games

Mennyit ér ma a(z) Delabs Games (DELABS)?
A(z) élő DELABS ár a(z) USD esetében 0.006534 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DELABS ára a(z) USD esetében?
A(z) DELABS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.006534. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Delabs Games piaci plafonja?
A(z) DELABS piaci plafonja $ 4.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DELABS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DELABS keringésben lévő tokenszáma 750.30M USD.
Mi volt a(z) DELABS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DELABS mindenkori legmagasabb ára 0.02049703623689548 USD.
Mi volt a(z) DELABS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DELABS mindenkori legalacsonyabb ára 0.006584226307352539 USD.
Mekkora a(z) DELABS kereskedési volumene?
A(z) DELABS élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.92K USD.
A(z) DELABS ára emelkedni fog idén?
A(z) DELABS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DELABS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:53:00 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

DELABS-USD kalkulátor

Összeg

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.006534 USD

DELABS kereskedés

DELABS/USDT
$0.006534
$0.006534$0.006534
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,100.00
$110,100.00$110,100.00

0.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,876.04
$3,876.04$3,876.04

+0.59%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02539
$0.02539$0.02539

-3.49%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

+2.04%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2023
$1.2023$1.2023

-4.72%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,100.00
$110,100.00$110,100.00

0.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,876.04
$3,876.04$3,876.04

+0.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.54
$187.54$187.54

+2.04%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.23
$89.23$89.23

+0.71%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5064
$2.5064$2.5064

+0.26%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05677
$0.05677$0.05677

+183.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09579
$0.09579$0.09579

+15.95%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002169
$0.000000002169$0.000000002169

+398.62%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02285
$0.02285$0.02285

+185.62%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006021
$0.00006021$0.00006021

+64.46%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000606
$0.000000000606$0.000000000606

+55.78%