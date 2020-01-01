Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Global DePIN Chain (DEEPSEEK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokennel kapcsolatos információk The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Hivatalos webhely: https://www.depinchain.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Vásárolj most DEEPSEEK tokent!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Global DePIN Chain (DEEPSEEK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 319.16K $ 319.16K $ 319.16K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 404.00K $ 404.00K $ 404.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Minden idők mélypontja: $ 0.000349883764102084 $ 0.000349883764102084 $ 0.000349883764102084 Jelenlegi ár: $ 0.000404 $ 0.000404 $ 0.000404 További tudnivalók a(z) Global DePIN Chain (DEEPSEEK) áráról

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEEPSEEK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEEPSEEK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEEPSEEK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEEPSEEK token élő árfolyamát!

A(z) DEEPSEEK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Global DePIN Chain (DEEPSEEK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DEEPSEEK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DEEPSEEK tokent a MEXC-n!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) árelőzményei A felhasználók a(z) DEEPSEEK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DEEPSEEK árelőzményeivel!

DEEPSEEK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEEPSEEK kapcsán? DEEPSEEK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEEPSEEK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

