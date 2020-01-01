DexCheck (DCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DexCheck (DCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DexCheck (DCK) tokennel kapcsolatos információk DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Hivatalos webhely: https://dexcheck.ai/ Fehér könyv: https://docs.dexcheck.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3 Vásárolj most DCK tokent!

DexCheck (DCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DexCheck (DCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Teljes tokenszám: $ 960.42M $ 960.42M $ 960.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 Jelenlegi ár: $ 0.004504 $ 0.004504 $ 0.004504 További tudnivalók a(z) DexCheck (DCK) áráról

DexCheck (DCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DexCheck (DCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DCK token élő árfolyamát!

A(z) DCK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DexCheck (DCK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DCK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DCK tokent a MEXC-n!

DexCheck (DCK) árelőzményei A felhasználók a(z) DCK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DCK árelőzményeivel!

DCK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DCK kapcsán? DCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DCK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

