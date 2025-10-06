TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő DarkStar ár ma 0.14617 USD. Kövesd nyomon a(z) DARKSTAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DARKSTAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DARKSTAR

DARKSTAR árinformációk

Mi a(z) DARKSTAR

DARKSTAR fehér könyv

DARKSTAR hivatalos webhely

DARKSTAR tokenomikai adatai

DARKSTAR árelőrejelzés

DARKSTAR előzmények

DARKSTAR Vásárlási útmutató

DARKSTAR-fiat valutaváltó

DARKSTAR spot

DARKSTAR USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

DarkStar Logó

DarkStar árfolyam(DARKSTAR)

1 DARKSTAR-USD élő ár:

$0.14617
$0.14617$0.14617
+0.60%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:52:11 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.14356
$ 0.14356$ 0.14356
24h alacsony
$ 0.14974
$ 0.14974$ 0.14974
24h magas

$ 0.14356
$ 0.14356$ 0.14356

$ 0.14974
$ 0.14974$ 0.14974

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

+0.71%

+0.60%

-3.91%

-3.91%

DarkStar (DARKSTAR) valós idejű ár: $ 0.14617. Az elmúlt 24 órában, a(z)DARKSTAR legalacsonyabb ára $ 0.14356, legmagasabb ára pedig $ 0.14974 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DARKSTAR valaha volt legmagasabb ára $ 0.161582695041003, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.055093699723331745 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DARKSTAR változása a következő volt: +0.71% az elmúlt órában, +0.60% az elmúlt 24 órában, és -3.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DarkStar (DARKSTAR) piaci információk

No.552

$ 42.88M
$ 42.88M$ 42.88M

$ 63.43K
$ 63.43K$ 63.43K

$ 146.17M
$ 146.17M$ 146.17M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

A(z) DarkStar jelenlegi piaci plafonja $ 42.88M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 63.43K. A(z) DARKSTAR keringésben lévő tokenszáma 293.33M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 146.17M.

DarkStar (DARKSTAR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a DarkStar mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0008718+0.60%
30 nap$ +0.01786+13.91%
60 nap$ +0.02333+18.99%
90 nap$ +0.04521+44.78%
DarkStar árváltozása ma

A mai napon a(z) DARKSTAR ára $ +0.0008718 (+0.60%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

DarkStar 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.01786 (+13.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

DarkStar 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DARKSTAR ára $ +0.02333 (+18.99%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

DarkStar 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04521 (+44.78%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) DarkStar (DARKSTAR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) DarkStar árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál DarkStar befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DARKSTAR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről DarkStar a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a DarkStar vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

DarkStar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DarkStar (DARKSTAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DarkStar (DARKSTAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DarkStar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DarkStar árelőrejelzését most!

DarkStar (DARKSTAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DarkStar (DARKSTAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DARKSTAR token kapcsán!

Hogyan vásárolj DarkStar (DARKSTAR)

A következőt szeretnél vásárolni: DarkStar? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz DarkStar eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DARKSTAR helyi valutákra

DarkStar Forrás

A(z) DarkStar alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos DarkStar Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések DarkStar

Mennyit ér ma a(z) DarkStar (DARKSTAR)?
A(z) élő DARKSTAR ár a(z) USD esetében 0.14617 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DARKSTAR ára a(z) USD esetében?
A(z) DARKSTAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.14617. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DarkStar piaci plafonja?
A(z) DARKSTAR piaci plafonja $ 42.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DARKSTAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DARKSTAR keringésben lévő tokenszáma 293.33M USD.
Mi volt a(z) DARKSTAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DARKSTAR mindenkori legmagasabb ára 0.161582695041003 USD.
Mi volt a(z) DARKSTAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DARKSTAR mindenkori legalacsonyabb ára 0.055093699723331745 USD.
Mekkora a(z) DARKSTAR kereskedési volumene?
A(z) DARKSTAR élő 24 órás kereskedési volumene $ 63.43K USD.
A(z) DARKSTAR ára emelkedni fog idén?
A(z) DARKSTAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DARKSTAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:52:11 (UTC+8)

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

DARKSTAR-USD kalkulátor

Összeg

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.14617 USD

DARKSTAR kereskedés

DARKSTAR/USDT
$0.14617
$0.14617$0.14617
+0.65%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

