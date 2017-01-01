DAO Maker (DAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DAO Maker (DAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DAO Maker (DAO) tokennel kapcsolatos információk DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Hivatalos webhely: https://daomaker.com/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Block Explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Vásárolj most DAO tokent!

DAO Maker (DAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DAO Maker (DAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.49M $ 23.49M $ 23.49M Teljes tokenszám: $ 278.62M $ 278.62M $ 278.62M Keringésben lévő tokenszám: $ 202.81M $ 202.81M $ 202.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.26M $ 32.26M $ 32.26M Minden idők csúcspontja: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Minden idők mélypontja: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Jelenlegi ár: $ 0.1158 $ 0.1158 $ 0.1158 További tudnivalók a(z) DAO Maker (DAO) áráról

DAO Maker (DAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DAO Maker (DAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DAO token élő árfolyamát!

A(z) DAO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) DAO Maker (DAO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) DAO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz DAO tokent a MEXC-n!

DAO Maker (DAO) árelőzményei A felhasználók a(z) DAO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) DAO árelőzményeivel!

DAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DAO kapcsán? DAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!