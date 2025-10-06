TőzsdeDEX+
A(z) élő DANGNN DAYA COIN ár ma 0.00003697 USD. Kövesd nyomon a(z) DANGNN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DANGNN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DANGNN

DANGNN árinformációk

Mi a(z) DANGNN

DANGNN fehér könyv

DANGNN hivatalos webhely

DANGNN tokenomikai adatai

DANGNN árelőrejelzés

DANGNN előzmények

DANGNN Vásárlási útmutató

DANGNN-fiat valutaváltó

DANGNN spot

DANGNN DAYA COIN Logó

DANGNN DAYA COIN árfolyam(DANGNN)

1 DANGNN-USD élő ár:

$0.00003697
+0.08%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:51:56 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00003686
24h alacsony
$ 0.00003705
24h magas

$ 0.00003686
$ 0.00003705
--
--
+0.05%

+0.08%

-0.03%

-0.03%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) valós idejű ár: $ 0.00003697. Az elmúlt 24 órában, a(z)DANGNN legalacsonyabb ára $ 0.00003686, legmagasabb ára pedig $ 0.00003705 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DANGNN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DANGNN változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és -0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) piaci információk

$ 0.00
$ 52.52K
$ 369.70K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

DGC

A(z) DANGNN DAYA COIN jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 52.52K. A(z) DANGNN keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 369.70K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a DANGNN DAYA COIN mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000000296+0.08%
30 nap$ -0.00000375-9.21%
60 nap$ -0.00001411-27.63%
90 nap$ +0.00001077+41.10%
DANGNN DAYA COIN árváltozása ma

A mai napon a(z) DANGNN ára $ +0.0000000296 (+0.08%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

DANGNN DAYA COIN 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00000375 (-9.21%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

DANGNN DAYA COIN 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DANGNN ára $ -0.00001411 (-27.63%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

DANGNN DAYA COIN 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00001077 (+41.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) DANGNN DAYA COIN árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál DANGNN DAYA COIN befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DANGNN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről DANGNN DAYA COIN a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a DANGNN DAYA COIN vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

DANGNN DAYA COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DANGNN DAYA COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DANGNN DAYA COIN árelőrejelzését most!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DANGNN token kapcsán!

Hogyan vásárolj DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

A következőt szeretnél vásárolni: DANGNN DAYA COIN? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz DANGNN DAYA COIN eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DANGNN helyi valutákra

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) - VND
DANGNN DAYA COIN Forrás

A(z) DANGNN DAYA COIN alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos DANGNN DAYA COIN Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések DANGNN DAYA COIN

Mennyit ér ma a(z) DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?
A(z) élő DANGNN ár a(z) USD esetében 0.00003697 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DANGNN ára a(z) USD esetében?
A(z) DANGNN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003697. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DANGNN DAYA COIN piaci plafonja?
A(z) DANGNN piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DANGNN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DANGNN keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) DANGNN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DANGNN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) DANGNN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DANGNN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) DANGNN kereskedési volumene?
A(z) DANGNN élő 24 órás kereskedési volumene $ 52.52K USD.
A(z) DANGNN ára emelkedni fog idén?
A(z) DANGNN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DANGNN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

