Convex Finance (CVX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Convex Finance (CVX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Convex Finance (CVX) tokennel kapcsolatos információk Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Hivatalos webhely: https://www.convexfinance.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Vásárolj most CVX tokent!

Convex Finance (CVX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Convex Finance (CVX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 343.07M $ 343.07M $ 343.07M Teljes tokenszám: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.41M $ 99.41M $ 99.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 344.83M $ 344.83M $ 344.83M Minden idők csúcspontja: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Minden idők mélypontja: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Jelenlegi ár: $ 3.451 $ 3.451 $ 3.451 További tudnivalók a(z) Convex Finance (CVX) áráról

Convex Finance (CVX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Convex Finance (CVX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CVX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CVX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CVX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CVX token élő árfolyamát!

A(z) CVX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Convex Finance (CVX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CVX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CVX tokent a MEXC-n!

Convex Finance (CVX) árelőzményei A felhasználók a(z) CVX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CVX árelőzményeivel!

CVX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CVX kapcsán? CVX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CVX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

