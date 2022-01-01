CultDAO (CULTDAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CultDAO (CULTDAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CultDAO (CULTDAO) tokennel kapcsolatos információk CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Hivatalos webhely: https://cultdao.io Fehér könyv: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Vásárolj most CULTDAO tokent!

CultDAO (CULTDAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CultDAO (CULTDAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Teljes tokenszám: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Keringésben lévő tokenszám: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.29M $ 24.29M $ 24.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Minden idők mélypontja: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Jelenlegi ár: $ 0.0000036441 $ 0.0000036441 $ 0.0000036441 További tudnivalók a(z) CultDAO (CULTDAO) áráról

CultDAO (CULTDAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CultDAO (CULTDAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CULTDAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CULTDAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CULTDAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CULTDAO token élő árfolyamát!

A(z) CULTDAO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) CultDAO (CULTDAO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CULTDAO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CULTDAO tokent a MEXC-n!

CultDAO (CULTDAO) árelőzményei A felhasználók a(z) CULTDAO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CULTDAO árelőzményeivel!

CULTDAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CULTDAO kapcsán? CULTDAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CULTDAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

