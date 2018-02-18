Cortex (CTXC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cortex (CTXC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cortex (CTXC) tokennel kapcsolatos információk Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Hivatalos webhely: http://www.cortexlabs.ai/ Fehér könyv: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Block Explorer: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Vásárolj most CTXC tokent!

Cortex (CTXC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cortex (CTXC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.83M $ 14.83M $ 14.83M Teljes tokenszám: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 232.27M $ 232.27M $ 232.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Minden idők csúcspontja: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minden idők mélypontja: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Jelenlegi ár: $ 0.06386 $ 0.06386 $ 0.06386 További tudnivalók a(z) Cortex (CTXC) áráról

Cortex (CTXC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cortex (CTXC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CTXC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CTXC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CTXC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CTXC token élő árfolyamát!

A(z) CTXC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Cortex (CTXC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CTXC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CTXC tokent a MEXC-n!

Cortex (CTXC) árelőzményei A felhasználók a(z) CTXC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CTXC árelőzményeivel!

CTXC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CTXC kapcsán? CTXC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CTXC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

