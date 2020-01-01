Crust Network (CRU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Crust Network (CRU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Crust Network (CRU) tokennel kapcsolatos információk Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Hivatalos webhely: https://www.crust.network/ Fehér könyv: https://wiki.crust.network/en Block Explorer: https://crust.subscan.io/

Crust Network (CRU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Crust Network (CRU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 967.08K $ 967.08K $ 967.08K Teljes tokenszám: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Minden idők csúcspontja: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Minden idők mélypontja: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Jelenlegi ár: $ 0.0684 $ 0.0684 $ 0.0684

Crust Network (CRU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Crust Network (CRU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRU token élő árfolyamát!

Crust Network (CRU) árelőzményei A felhasználók a(z) CRU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

CRU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRU kapcsán? CRU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

