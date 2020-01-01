Crown by Third Time (CROWN2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Crown by Third Time (CROWN2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Crown by Third Time (CROWN2) tokennel kapcsolatos információk CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Hivatalos webhely: https://thirdtimegames.com Fehér könyv: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Vásárolj most CROWN2 tokent!

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Crown by Third Time (CROWN2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.01M $ 21.01M $ 21.01M Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Minden idők csúcspontja: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Minden idők mélypontja: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Jelenlegi ár: $ 0.096 $ 0.096 $ 0.096 További tudnivalók a(z) Crown by Third Time (CROWN2) áráról

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Crown by Third Time (CROWN2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CROWN2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CROWN2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CROWN2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CROWN2 token élő árfolyamát!

A(z) CROWN2 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Crown by Third Time (CROWN2) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) CROWN2 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz CROWN2 tokent a MEXC-n!

Crown by Third Time (CROWN2) árelőzményei A felhasználók a(z) CROWN2 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) CROWN2 árelőzményeivel!

CROWN2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CROWN2 kapcsán? CROWN2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CROWN2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!