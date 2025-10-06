Mi a(z) CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project's vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS (CROSS) tokenomikai adatai

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések CROSS Mennyit ér ma a(z) CROSS (CROSS)? A(z) élő CROSS ár a(z) USD esetében 0.12575 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) CROSS ára a(z) USD esetében? $ 0.12575 . Keresd fel a A(z) CROSS jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) CROSS piaci plafonja? A(z) CROSS piaci plafonja $ 42.15M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) CROSS keringésben lévő tokenszáma? A(z) CROSS keringésben lévő tokenszáma 335.22M USD . Mi volt a(z) CROSS mindenkori legmagasabb ára? A(z) CROSS mindenkori legmagasabb ára 0.4431755260236053 USD . Mi volt a(z) CROSS mindenkori legmagasabb ár? A(z) CROSS mindenkori legalacsonyabb ára 0.04656997751656906 USD . Mekkora a(z) CROSS kereskedési volumene? A(z) CROSS élő 24 órás kereskedési volumene $ 69.72K USD . A(z) CROSS ára emelkedni fog idén? A(z) CROSS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CROSS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

CROSS (CROSS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

