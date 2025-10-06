TőzsdeDEX+
A(z) élő CROSS ár ma 0.12575 USD. Kövesd nyomon a(z) CROSS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CROSS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

CROSS árfolyam(CROSS)

CROSS (CROSS) valós idejű ár: $ 0.12575. Az elmúlt 24 órában, a(z)CROSS legalacsonyabb ára $ 0.12358, legmagasabb ára pedig $ 0.13038 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CROSS valaha volt legmagasabb ára $ 0.4431755260236053, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04656997751656906 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CROSS változása a következő volt: -2.75% az elmúlt órában, +1.26% az elmúlt 24 órában, és -12.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CROSS (CROSS) piaci információk

No.453

$ 42.15M
$ 42.15M$ 42.15M

$ 69.72K
$ 69.72K$ 69.72K

$ 125.75M
$ 125.75M$ 125.75M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

A(z) CROSS jelenlegi piaci plafonja $ 42.15M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 69.72K. A(z) CROSS keringésben lévő tokenszáma 335.22M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.75M.

CROSS (CROSS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a CROSS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0015647+1.26%
30 nap$ -0.1022-44.84%
60 nap$ -0.09091-41.96%
90 nap$ -0.16014-56.02%
CROSS árváltozása ma

A mai napon a(z) CROSS ára $ +0.0015647 (+1.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

CROSS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1022 (-44.84%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

CROSS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CROSS ára $ -0.09091 (-41.96%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

CROSS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.16014 (-56.02%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) CROSS (CROSS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) CROSS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál CROSS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CROSS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről CROSS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a CROSS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

CROSS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CROSS (CROSS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CROSS (CROSS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CROSS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CROSS árelőrejelzését most!

CROSS (CROSS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CROSS (CROSS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CROSS token kapcsán!

Hogyan vásárolj CROSS (CROSS)

A következőt szeretnél vásárolni: CROSS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz CROSS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

CROSS helyi valutákra

CROSS Forrás

A(z) CROSS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos CROSS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések CROSS

Mennyit ér ma a(z) CROSS (CROSS)?
A(z) élő CROSS ár a(z) USD esetében 0.12575 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CROSS ára a(z) USD esetében?
A(z) CROSS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.12575. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CROSS piaci plafonja?
A(z) CROSS piaci plafonja $ 42.15M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CROSS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CROSS keringésben lévő tokenszáma 335.22M USD.
Mi volt a(z) CROSS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CROSS mindenkori legmagasabb ára 0.4431755260236053 USD.
Mi volt a(z) CROSS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CROSS mindenkori legalacsonyabb ára 0.04656997751656906 USD.
Mekkora a(z) CROSS kereskedési volumene?
A(z) CROSS élő 24 órás kereskedési volumene $ 69.72K USD.
A(z) CROSS ára emelkedni fog idén?
A(z) CROSS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CROSS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:51:08 (UTC+8)

CROSS (CROSS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

